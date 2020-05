Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 65 yaş ve üzeri sokağa çıkamayan vatandaşlara her gün sıcak yemeklerin ulaştırıldığını söyledi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaşmaya devam ediyor. Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesinin organize ettiği Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçe ve köylerde bazı esnafların da destekleriyle vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Belediyemize ait Yaşlılar Evi’nde her gün sıcak yemek hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Şu an ülke olarak tüm dünya ile birlikte bir imtihandan geçiyoruz. Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri sokağa çıkamayan vatandaşlarımızı Vefa Sosyal Destek Grubu olarak her gün arıyoruz ve onların, başta market, pazar ve büyün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Belediyemize ait Yaşlılar Evi’nde her gün sıcak yemek hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Evlerinde yemek yapmakta zorluk çeken bu zor günlerde vatandaşlarımızın bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gideriyoruz. vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımında ilçe esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın da katkısı bulunuyor. Pazaryeri ilçe halkı yardım severliğini bir kez daha göstermiş oldu yardımsever Pazaryeri halkına teşekkür ediyorum" dedi.