  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Aktüel

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 65 yaş ve üzeri sokağa çıkamayan vatandaşlara her gün sıcak yemeklerin ulaştırıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:56:00 -
Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 65 yaş ve üzeri sokağa çıkamayan vatandaşlara her gün sıcak yemeklerin ulaştırıldığını söyledi.


Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaşmaya devam ediyor. Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesinin organize ettiği Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçe ve köylerde bazı esnafların da destekleriyle vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor.



"Belediyemize ait Yaşlılar Evi’nde her gün sıcak yemek hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor"


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Şu an ülke olarak tüm dünya ile birlikte bir imtihandan geçiyoruz. Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri sokağa çıkamayan vatandaşlarımızı Vefa Sosyal Destek Grubu olarak her gün arıyoruz ve onların, başta market, pazar ve büyün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Belediyemize ait Yaşlılar Evi’nde her gün sıcak yemek hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Evlerinde yemek yapmakta zorluk çeken bu zor günlerde vatandaşlarımızın bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gideriyoruz. vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımında ilçe esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın da katkısı bulunuyor. Pazaryeri ilçe halkı yardım severliğini bir kez daha göstermiş oldu yardımsever Pazaryeri halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı