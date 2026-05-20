Başkan Tahmazoğlu'ndan Kurban Bayramı öncesi 561 milyon TL'lik destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal destek paketini açıkladı. Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen destek programı kapsamında ilçede yaşayan 28 bin 60 aileye kişi başı 20 bin TL nakdi yardım yapılacak. Toplamda 561 milyon TL’lik destek, bu hafta içerisinde vatandaşların hesaplarına yatırılacak.



“HİÇBİR AİLEMİZ MAHZUN KALMASIN”



Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yüzünü güldüren bir açıklamada bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Bayram paylaştıkça güzeldir. Hiçbir ailemiz mahzun kalmasın, kurban ibadetini yerine getirsin diye 28 bin 60 ailemize 20’şer bin TL nakdi destek sağlıyoruz. Yaşlılık, dul, yetim, engelli ve engelli bakım maaşı alanlar, SET desteğinden faydalananlar, Şefkat Kartı aktif olanlar ve 20 bin TL’nin altında maaş alan emekli kardeşlerimizin hesaplarına bu hafta içerisinde toplam 561 milyon TL yatırıyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı gönülden kutluyorum” dedi.

DESTEK KİMLERİ KAPSIYOR?



Şahinbey Belediyesi tarafından 28 bin 60 aileye yapılacak olan yardımdan yaşlılık maaşı alan vatandaşlar, dul ve yetim aylığı alanlar, engelli ve engelli bakım maaşı alan bireyler, SET desteğinden yararlanan aileler, Şefkat Kartı aktif olan vatandaşlar ile maaşı 20 bin TL ve altında olan emekliler bu destekten faydalanabilecek. Destek ödemelerinin vatandaşların hesaplarına doğrudan yatırılacağı ifade edilirken, yardımın Kurban Bayramı öncesinde ailelerin ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sağlayacak.