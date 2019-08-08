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Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Millet olarak sevinç ve mutluluğumuzun doruk noktaya ulaştığı Mübarek Kurban Bayramına ulaşmış bulunuyoruz.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:59
Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Millet olarak sevinç ve mutluluğumuzun doruk noktaya ulaştığı Mübarek Kurban Bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Kurban Bayramı dayanışmanın ve yakınlaşmanın adı olmuştur" dedi.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı tebrik mesajında, "Millet olarak sevinç ve mutluluğumuzun doruk noktaya ulaştığı Mübarek Kurban Bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum. Maneviyatın arttırılması, vatan ve millet sevgisinin pekiştirilmesi ve bu çok ulvi duyguların kuşaktan kuşağa aktarılması için bir vesile olan dini ve milli bayramlar, toplumsal birliği sağlayan, kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, karşılıklı sevgi ve saygının gelişerek perçinlendiği, hoşgörünün egemen olduğu ve güzel duyguların paylaşıldığı özel günlerdir. Bu özel günlerde milli ve dini duyguları, inançları, örf ve adetleri uygularken geçmişine bağlı, geleceğine sağlam temeller üzerinde bakabilen insanlar yetişmesinin önemine dikkat çekmeliyiz. Toplum hayatımızda büyük bir önem taşıyan, birleştirici, bütünleştirici özelliği ile bizleri bir araya getiren, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bu bayramda halkımızla aynı güzel duyguları paylaşmanın mutluluğunu duyuyorum. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ve hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, Bayramın sağlık, huzur ve barış dolu günler getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:59
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