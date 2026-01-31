  • İSTANBUL
Aktüel Başkan Tahmazoğlu Kâbe kokulu gençlerle buluştu
Aktüel

Başkan Tahmazoğlu Kâbe kokulu gençlerle buluştu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başkan Tahmazoğlu Kâbe kokulu gençlerle buluştu

Şahinbey Belediyesi’nin 8 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında Umreye gidip dönen 175 öğrenci ve aileleri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi koordinasyonunda, Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü ’nün birlikte organize ettiği Umre ödüllü “Peygamber Efendimizin Hayatı” kitabından yapılan sınavda okullarında 1’nci, 2’nci ve 3’üncü olup Umre ziyareti için kutsal topraklara gidip dönen öğrenciler ve aileleri Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde Gaziantep protokolü ile bir araya gelerek sohbet ettiler. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Şehzade Demir, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, İl Müftüsü Şakir Aktaş ve protokol üyeleri katıldı. Şahinbey Belediyesi’nin 2017 yılında başlattığı proje kapsamında bugüne kadar 1.286 öğrenci umre heyecanı yaşarken yapılan tüm harcamaları Şahinbey Belediyesi tarafından karşılandı.

 

GENÇLERİMİZİN KİTAP OKUMASINI ÖNEMSİYORUZ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaparak, “Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz 8’nci Umre ödüllü kitap okuma yarışmasını gerçekleştirdik ve 175 gencimizi kutsal topraklara uğurladık ve 11 gün boyunca ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Rahman'ın misafiri olarak Kabe’de Peygamber Efendimizin kabrini, Ravza'yı ziyaret ederek dönüşlerini gerçekleştirdiler. Rabbimden ibadetlerini makbul eylemesin. Gençlerimiz inşallah bundan sonraki hayatlarında da daha aşkla, şevkle, gayretle hem dünyalar için hem ahiretler için çalışacaklar. Gençlerimizin kitap okumasını çok önemsiyoruz. Şu ana kadar 17 milyondan fazla kitap dağıttık. Bu kitap okuma yarışmasıyla da hem gençleri kitap okumaya teşvik ediyoruz. Hem de bu şekilde ödüllendirerek kutsal toprakları ziyaretlerine vesile oluyoruz. Şu ana kadar 1.286 öğrencimizi Umre ’ye uğurladık. Rabbim umrelerini mübarek eylesin, yolları, bantları açık olsun” dedi.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Öğrenciler ise kutsal topraklarda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Hayal bile edemeyeceğimiz bir imkânı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizler için sağladı. Allah başkanımızdan razı olsun. Bizler için hayatımızda unutulmaz bir andı. İnşallah tekrar gitmek isteriz. Bir kez daha bu imkânı sağlayan Şahinbey Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştular.

Çocuklarını genç yaşta Umre’ye gönderen aileler ise “Bizim hayal edemediğimiz yerleri çocuklarımız gördü. Çok mutlu ve gururluyuz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan Allah razı olsun” diye konuştular

