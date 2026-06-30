Başkan Tahmazoğlu: Halkımızın sağlığını riske atanlara taviz vermeyeceğiz

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market, bakkal ve gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışta bulundurduğu belirlenen bir market hakkında yasal işlem uygulanırken, iş yeri de kapatıldı.

HALKIMIZIN SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığının her türlü ticari kaygının üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Halkımızın sağlığı için sahadayız. Zabıta ekiplerimiz yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir marketi kapattı. Kurallara uyan, işini dürüstçe yapan esnafımızın her zaman yanındayız. Ancak vatandaşlarımızın sağlığını riske atan, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunan işletmelere karşı hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek." dedi.