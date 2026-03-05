  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Edirne’de "eş-dost-yandaş" pazarı! CHP’li Filiz Gencan’ın liyakat balonu çabuk söndü Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü İran’daki karışıklık sonrası gündeme geldi! Barzani yönetiminden gündemi sallayan iddiaya cevap Bakan Fidan'dan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a kritik telefon Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi Aliyev’den çok sert İran açıklaması: Saldırı terör eylemidir, özür dilensin Körfez'de füze yağmuru! BAE semalarında İran İHA'ları havada uçuştu Şehit öğretmene en acı vefa: Fatma Nur hocanın adı okulunda ölümsüzleşti ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon Alman bakandan İran açıklaması! Son noktayı koydu
Oruç Başkan Tahmazoğlu evlere misafir oluyor
Oruç

Başkan Tahmazoğlu evlere misafir oluyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başkan Tahmazoğlu evlere misafir oluyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların evlerine ve gönüllerine misafir oluyor.

 

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ramazan ayında da iftar öncesi ve sonrası ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. İftar öncesi ve sonrası gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle samimi sohbetler eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini birebir dinliyor.

RAMAZAN AYI KARDEŞLİK AYI

Yaptığı ziyaretlerle vatandaşların Ramazan sevincine ortak olan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren özel bir ay olduğunu belirterek “Ramazan ayında vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Çat kapı ev ziyaretlerimiz ile onlarla yüz yüze görüşüp sohbet ediyoruz. Dertleşelim, sohbet edelim, birbirimizle olan kardeşliğimizi, bağlarımızı güçlendirelim diye de bu tür buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca talepleri olup olmadığını öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim en büyük amacımız, insanlarımızın hayır dualarını alabilmektir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde tüm gönüllere bu manevi iklimi Ramazan ayında bir nebze de olsa dokunmaktır. Ramazan ayı boyunca ailelerimize çat kapı ziyaretler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Ev ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, Ramazan ayında yapılan bu tür buluşmaların kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23