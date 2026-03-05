Başkan Tahmazoğlu evlere misafir oluyor

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ramazan ayında da iftar öncesi ve sonrası ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. İftar öncesi ve sonrası gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle samimi sohbetler eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini birebir dinliyor.

RAMAZAN AYI KARDEŞLİK AYI

Yaptığı ziyaretlerle vatandaşların Ramazan sevincine ortak olan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren özel bir ay olduğunu belirterek “Ramazan ayında vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Çat kapı ev ziyaretlerimiz ile onlarla yüz yüze görüşüp sohbet ediyoruz. Dertleşelim, sohbet edelim, birbirimizle olan kardeşliğimizi, bağlarımızı güçlendirelim diye de bu tür buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca talepleri olup olmadığını öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim en büyük amacımız, insanlarımızın hayır dualarını alabilmektir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde tüm gönüllere bu manevi iklimi Ramazan ayında bir nebze de olsa dokunmaktır. Ramazan ayı boyunca ailelerimize çat kapı ziyaretler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ev ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, Ramazan ayında yapılan bu tür buluşmaların kendilerini mutlu ettiğini belirtti.