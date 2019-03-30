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Başkan Soylu’dan sandığa davet

Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu, 31 Mart’ta herkesi sandığa davet etti.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:35
Başkan Soylu’dan sandığa davet

Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu, 31 Mart’ta herkesi sandığa davet etti. Başkan Soylu, Mendereslilerin tercihini hizmetten yana yapacağını ifade etti.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu, vatandaşları sandığa davet etti. Soylu, Mendereslilerin hizmetten yana oy kullanacağını kaydederek, 2014 yılından bugüne süren hizmet kervanının yeni dönemde de süreceğini belirtti.


Menderes’in 50 yıllık sorunlarını 5 yıllık sürede çözdüklerini ifade eden Başkan Soylu, "Menderes’imizde 2014 yılında başlattığımız hizmet kervanıyla ilçemize ilkleri yaşattık. Sevgi, saygı, samimiyetle beş yılı geride bırakırken yeni dönemde de aynı hizmet şiarımızla yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizle 50 yıllık sorunlarımızı çözdük ve Menderes’imizi İzmir’in parlayan yıldızı haline getirdik" dedi.


Tüm vatandaşları 31 Mart’ta sandığa davet eden Başkan Soylu, "Seçimler demokratik tercihlerin yansıtıldığı bir durumdur. Tüm hemşehrilerimizi 31 Mart’ta sandığa davet ediyorum. Menderes’in geleceğine yön verecek seçimlerde söz Menderesli hemşehrilerimizin. Çıkacak sonuçlar Menderes’imize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



“İstikrar sürecek”


Menderes’te halkın tercihini hizmetten yana kullanacağını kaydeden Başkan Soylu, “31 Mart’ta gerçekleşecek seçimlerde vatandaşımız en doğru tercihi verecek. Menderesli kardeşlerim tercihini hizmetten yana kullanacak. Seçim çalışmalarımızda söylediğimiz tek şey vardı. O da Menderes’e hizmeti kim getirecekse vatandaşlarımızın tercihini o yönde yapmalarıydı. Parti siyasetini değil hizmet siyasetini dikkate alarak tercih yapsınlar. İnanıyorum ki Menderes’te istikrar sürecek, Menderesli hemşehrim hizmet kervanının devamına evet diyecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:35
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