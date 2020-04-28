Başkan Soyer’den kiraz hasadına destek çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlere üreticinin ürününün dalında kalmaması için meyve hasadına gönüllü destek çağrısı yaptı. Soyer, “El verin hem üreticiyi hem tüketiciyi doyuralım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında “Üreticinin ürünü dalında kalmasın” sloganıyla meyve hasadına gönüllü destek programı başlattı. “Başka bir tarım mümkün” diyerek yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de korona günlerinde hem üreticiye hem de tüketiciye destek olmak için gençlere ve İzmir gönüllülerine bu programa katılma çağrısı yaptı. Başkan Soyer, “Bu zor günlerde kadim kültürümüzde yer alan imece ruhunu canlandıralım, üreticinin ürününü dalında bırakmayalım. Siz de el verin hem üreticiyi hem tüketiciyi doyuralım” diye konuştu.

Salgın önlemleri kapsamında çocuklara ve yaşlılara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mevsimlik işçilerin bir kısmının meyve hasadına katılamaması ve bu yüzden işgücü ihtiyacının doğması bekleniyor. Yine salgın önlemleri nedeniyle işçilerin ulaşım maliyetlerindeki artışın hasat maliyetini, dolayısıyla ürünün fiyatını arttırması öngörülüyor.

Başvurular Bizİzmir dijital platformlarından yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, eksik kalan işgücü ihtiyacını tamamlamak ve üreticinin hasat maliyetini düşürebilmek için gönüllülük esasına dayalı bir program oluşturdu. Program kapsamında hasada destek olmaya gönüllü 20-35 yaş arasındaki gençler, Bizİzmir dijital platformlarının ana sayfasından “Katıl” yazısına, açılan sayfada da “Gönüllülük” başlığına tıklayarak üye olabiliyor ve “Gönüllü Formu”nu doldurabiliyor. Sağlık problemi olmayan ve arazi koşullarında çalışabilecek adayların kabul süreci, kendilerine gönderilecek hasat eğitim videosunu izledikten sonra “İzledim” onayıyla birlikte tamamlanıyor.

Hijyen setleri, öğle yemekleri ve ulaşım Büyükşehir’den

Gönüllüler, 11 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında 07.30-17.00 saatleri arasında üreticilerle meyve bahçelerinde olacak. Gönüllülerin çalışma programları kendilerine SMS ile gönderilecek. Maske, eldiven ve dezenfektan olmak üzere günlük hijyen setleri, ulaşım ve öğle yemekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Haftalık hasat desteğine küçük bir teşekkür olarak gönüllülerin İzmirim kartlarına günlük 5 biniş bedeli olmak üzere haftalık 35 biniş bedeli yüklenecek ve her hafta kendilerine gıda paketi hediye edilecek.

Telefonla gönüllü desteği talebi

İlk hasat bölgenin en önemli ürünlerinden kirazla Kemalpaşa ilçesinde başlayacak. Kirazın hasat dönemiyle eş zamanlı olarak erik ve şeftali seyreltilecek. Gönüllü desteği talep eden üreticiler ise 0232 293 35 55 numaralı telefondan taleplerini İzmir Büyükşehir Belediyesine iletebilecek. 3 bin 100 üreticinin toplam 33 bin dekar alandaki ürününün hasadı için geçen yıllarda çevre illerden gelen yaklaşık 3 bin günübirlik işçi ve daha uzak illerden konaklamalı gelen yaklaşık bin tarım işçisi çalışmıştı.