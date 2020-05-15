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Başkan Soydan’ın Hava Şehitlerini Anma Günü mesajı

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Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:48:48 -
Başkan Soydan’ın Hava Şehitlerini Anma Günü mesajı

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı


Mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasında ülke ve milletin gurur kaynağı haline geldiğini belirten Başkan Soydan sözlerine şöyle devam etti:


"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’İstikbal göklerdedir’ değimi ile savunma gücümüzün en üst düzeye çıkmasına büyük katkıda bulunan, Türk havacılığının gelişmesini sağlayan, ulusumuzun her türlü tehlikeye karşı savunulmasını kendine görev edinen, ülkemizin geleceğe güven ve umutla erişmesini hedefleyen hava şehitlerimizi asla unutmayacağız. Hava şehitlerimiz üstlendikleri zor ve önemli görevleri ifa ederken yüksek görev anlayışı ve vatan sevgisiyle hiç çekinmeden canlarını vermişlerdir. Vatan toprağının savunmasında, ülkemizin geleceği için kahraman Mehmetçiklerimiz her zaman hem bizlere hem de dünyaya örnek olmuşlardır. Kurtuluş Savaşı’nda görev yaparken uçağı düşen Fazıl Bey, Kıbrıs Harekâtı’nda şehit düşen Cengiz Topel başta olmak üzere, günümüze kadar bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Hava Kuvvetlerinde görev yapan askerlerimizi ve ailelerini en derin duygularımla selamlıyorum. Devlet ve millet olarak onlara minnet ve şükran duyuyoruz.”

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