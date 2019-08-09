Başkan Sever, pazar esnafı ile bir araya geldi Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, hayvan pazarındaki esnaf ile bir araya geldi.

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, hayvan pazarındaki esnaf ile bir araya geldi.

Başkan Sever, esnafla bir araya gelerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Burada bir açıklamada bulunan Sever, “Cumhuriyet Mahallesinde bulunan hayvan pazarında esnafımıza ziyarette bulunduk. Kendilerine hayırlı işler temennisinde bulunarak işlerinde kolaylıklar diledik” dedi.

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