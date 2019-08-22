Başkan Sever, içme hattındaki arıza çalışmalarını inceledi Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, karasu içme hattındaki arıza çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, karasu içme hattındaki arıza çalışmalarını yerinde inceledi.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Sever, “Karasu’daki arızayı yerinde inceleyerek arıza hakkında bilgi aldık. Arızanın giderilmesi konusunda ekiplerimize Karasu İşletme Birliğine bağlı çalışanlara ne gerekiyorsa yapılmasını söyledik. Devamlı arıza teşkil eden noktalara kalıcı çözümler bulunmasının talimatını verdik” dedi.

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