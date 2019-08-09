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Başkan Serçe: “Konyamızın gücüne güç katacağız”

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, şehrin her alanda gelişmesi için sivil toplum kuruluşları ile beraber ortak hareket ettiklerini söyledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
Başkan Serçe: “Konyamızın gücüne güç katacağız”

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, şehrin her alanda gelişmesi için sivil toplum kuruluşları ile beraber ortak hareket ettiklerini söyledi.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe’yi ziyaret etti. Ekonomik konuların ağırlıkta konuşulduğu sohbette Konya’nın iki önemli sivil toplum kuruluşunun çalışmaları değerlendirildi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, Konya’nın başta ekonomi olmak üzere, sosyal ve kültürel alanda gelişimine katkı sunmak için birlikte hareket ettiklerini kaydetti. Serçe, “Tüm çabamız, birlik ve beraberlik içerisinde kadim şehrimiz Konya’yı geleceğe güçlü taşımak. Her alanda gelişmesini istediğimiz KOBİ başkenti Konyamız ülkemize örnek olacak çalışmalarla adından söz ettirmeli. Her geçen gün yeni yatırımlarla ürün yelpazesi genişlemiş, çalışan sayısı artan, güçlü sanayisi ile ülke ekonomisine yön veren en önemli aktörlerden olmasını arzuladığımız Konya yeni pazarlarla ihracatını artırmalı. Şehrimiz ne kadar güçlü olursa Türkiye ekonomik hedeflerine daha kolay ulaşır. Bu hedefin yakalanması için Konyamızın gücüne güç katacağız” dedi.


Ahmet Serçe, Kurban Bayramını tebrik ederek, "Kurban, İbrahimce bir yakarışın, İsmailce bir teslimiyetin adıdır. Rabbimizin rızasını kazanabilmek için keseceğimiz kurbanların etlerini dağıtarak ihtiyaç sahiplerini de bu bayram sevincine ortak edelim. İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyor, sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini niyaz ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
  1. kültür

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