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Aktüel

Başkan Şenlikoğlu, normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk nikahını kıydı

Korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinin başlamasyla birlikte Giresun’da ilk nikah kıyıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 09:52:54 -
Başkan Şenlikoğlu, normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk nikahını kıydı

Korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinin başlamasyla birlikte Giresun’da ilk nikah kıyıldı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında yavaş yavaş normalleşme sürecine girilirken Giresun’da evliliğe ilk adımı atan Kübra Aydın ve Mustafa Semi Orhan çiftine Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu sürpriz yaptı. Giresun Belediyesi Nikah Salonunda nikah memuru cübbesini giyen Başkan Şenlikoğlu, genç çiftin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.


Şenlikoğlu, Kübra Aydın ve Mustafa Semi Orhan çiftinin nikâhını kıydıktan sonra evlilik cüzdanını geline teslim ederken “Sizlere mutluluklar diliyorum. Allah bütün güzellikleri size yaşatsın" dedi.

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