0553 313 94 23

Başkan Sengel ve Hayko Cepkin’den yenilenen hayvan barınağına ziyaret

İzmir’in Selçuk ilçesinde, belediye bünyesinde bulunan hayvan barınağının yenilenmesi için gerekli çalışmaları başlatan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, beraberinde başkan yardımcıları, birim amirleri ve Selçukluların fahri hemşehrisi unvanına sahip sanatçı Hayko Cepkin ile birlikte hayvan barınağını ziyaret etti.

25 Haziran 2019 Salı 17:24
Başkan Sengel ve Hayko Cepkin’den yenilenen hayvan barınağına ziyaret

İzmir’in Selçuk ilçesinde, belediye bünyesinde bulunan hayvan barınağının yenilenmesi için gerekli çalışmaları başlatan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, beraberinde başkan yardımcıları, birim amirleri ve Selçukluların fahri hemşehrisi unvanına sahip sanatçı Hayko Cepkin ile birlikte hayvan barınağını ziyaret etti.


Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kentte yenileme çalışmalarının yapıldığı hayvan barınağı ziyaret etti. Sengel’e ziyaretinde, başkan yardımcıları, birim amirleri ve Selçukluların fahri hemşehrisi unvanına sahip sanatçı Hayko Cepkin de eşik etti. Sengel ve beraberindekiler, barınaktaki barınma şartlarının iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmaları yerinde inceledi.


Söz konusu barınağın bugünkü şartların iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Sengel, bu kapsamda var olan kafeslerin onarımı, onarıma uygun olmayan kafeslerin de yeniden yapılacağını söyledi. İyileştirme çalışması ile birlikte barınaktaki kafeslerin hayvanları olumsuz hava şartlarından koruyacak şekilde yapılacağını da hatırlatan Başkan Sengel, "Hayvan barınağında ayrıca hasta köpeklerin daha iyi şartlarda bakımı için karantina kafesleri de yapılacak. Yine hayvan barınağının zemininde de iyileştirme çalışmaları yapılacak. Barınağın tüm zemini düzeltilerek; zemin üzerinde ot temizliği ve gerekli ağaçlandırma çalışmaları yapılacak" dedi.


Yapılacak olan yenileme ve iyileştirme çalışmalarının özen içerisinde yürütüleceği bilgisini veren Başkan Sengel, "Onlar bizim can dostlarımız. Onlar; hayatımızın bir parçası, bu kentin bir parçası. Onların en uygun şartlarda barınması bizim için bir gerekliliğin çok ötesinde yer alıyor. Bu sebeple hayvan barınağımızda önemli bir dokunuşumuz olacak” diye konuştu.


Ayrıca hayvanseverlere de çağrıda bulunan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşları Selçuk Belediyesi Hayvan Barınağı’nda bulunan hayvanları sahiplenmeye davet etti. Başkan Sengel, "Biz sizden cins köpeklere para vermeniz yerine barınaktan sahiplenmenizi istiyoruz. Selçuk Belediyesi başladığı tadilata devam ederkensizlerden de emek ile katkı koymanızı istiyoruz” dedi.


Öte yandan, Selçuk Belediyesi tarafından kent merkezindeki muhtelif noktalara hayvanlar için su kapları da konuldu. Su kaplarının, artan sıcaklarda sokak hayvanlarının susuz kalmamaları için kentin çeşitli noktalarına yerleştirilmeye devam edileceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:24
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de 3 kişinin öldürülmesine ilişkin davada mütalaa
    1. Eskişehir'de 3 kişinin öldürülmesine..
    2. AK Parti'den 23 Haziran açıklaması!..
    3. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki..
    4. Aksaray’da 300 dönüm tarım hububat..
    5. GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika..
    6. Saçların kabarmaması için ne yapılmalı?
    7. BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti..
    8. Darbederek öldürdükleri kişinin..
    9. Bolu’da tutuklu ve hükümlülerin el..
    10. GRAFİKLİ - Filistinlilerin..
    11. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"YSK seçim..
    12. Trump'tan İran'a yeni tehdit
    13. Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon..
    14. Muş'un Varto ilçesinde korkutan deprem
    15. Piyasalarda gün sonu
    16. Çeşme’de geri dönüşüm atık toplama..
    17. Borsa günü yükselişle tamamladı
    18. Adalet Bakanı Gül’den Yargı Reformu..
    19. Engelsiz korodan müzik ziyafeti
    20. AK Parti Sözcüsü Ömer..
    21. Kadın Kültür ve sanat merkezinde kağıt..
    22. (Özel) Maltepe’de silahla yaralamaya..
    23. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    24. Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü..
    25. Almanya’da bir meydana ‘Cami Meydanı’..
    26. Devlet Bahçeli o isimleri tebrik etti
    27. Yolun karşısına geçerken otomobilin..
    28. TBMM Genel Kurulu
    29. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar
    30. Sambur: Toplumsal cinsiyet eşitliği..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı