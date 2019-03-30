Başkan Selçuk son mitingini Aşağıkoçaklar’da yaptı

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Necati Selçuk, son mitingini Aşağıkoçaklar Mahallesinde gerçekleştirdi.

Sarıgöl Süleyman Demirel Parkı önünden iki kilometrelik Aşağıkoçaklar Mahallesine kadar kalabalık bir şeklide yürüyen Belediye Başkanı Necati Selçuk’a vatandaşlar yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu.

Sarıgöl Belediye başkanı Necati Selçuk’un iki kilometrelik yürüyüşüne Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, Sarıgöl AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, MHP Kadın Kolları Başkanı Sevim Çakar, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, meclis üyeleri, Sarıgöl AK Parti eski İlçe Başkanları İbrahim Kaya ve Muhammet Toy da eşlik etti. Başkan Selçuk ve beraberindekiler, havai fişek atarak, marşlar söyleyerek miting yapılacak olan Aşağıkoçaklar Mahallesine ulaştı.

"Verdiğimiz sözlerin arkasındayız"

Meclis üyelerinin tanıtımının ardından konuşma yapan Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, "Bize iftira atmasınlar yeter. Sarıgöl merkezinden gönül sevdası ile sıcak asfaltı atılmış, ışıl ışıl yollardan yaya olarak geldik. Başımız dik, alnımız açık geldik. Sarıgöl’e doğalgazın gelmesini için Kula, Alaşehir, Gölmarmara, Salihli hattına BOTAŞ’la görüşerek Sarıgöl’ü de dahil ettirdik. Sarıgöl’e başka müjdelerim de var. Yıllar önce yapılan ve kullanılmayan Cumhuriyet Sinemasının yerine yeni hizmet binası yapılacak. Altlarına da dükkanlar yapılacak. Çevresi de ağaçlarla güzelleşecek. Bu arada halkımızın sürekli ihtiyaç duyduğu piknik alanı ormandan kiralanarak halkımızın gideceği ailece rahata kavuşacağı bir olacak. Bitmedi Aşağıkoçaklar Parkı yeniden düzenlenerek ilçe ve mahalle halkımızın hizmetine girecektir. Bizim hizmet sevdamız Sarıgöl içindir. Bu bir bayrak yarışıdır. Sarıgöl’e yıllar sonra gelenler ’Ne kadar değişmiş’ diyorlar. Farkı daha güzel gözlemliyorlar." dedi.