Başkan Selçuk, Dadağlı’da vatandaşlara hitap etti

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, Dadağlı Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına gece gündüz devam eden Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, ziyaret ettiği Dadağlı Mahallesinde coşkuyla karşılandı. Burada Başkan Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2 bin karanfil dağıtarak, kadınlar gününü kutladı. Daha sonra vatandaşlara hitap eden Başkan Selçuk, "İlk seçildiğimizde memleket hizmete beklemekteydi. Böyle bir zorluk içinde göreve başladık. Biz Sarıgöl’ün desteği ile belediye başkanı olduk. Kimsenin karşısında eğilmedik, dimdik durduk. Araç filomuzu genişlettik. 2015 yılının ikinci çeyreğinden itibaren hizmetleri başlatık. Biz bağcıyız. Çalışan işçilerin başından iş sahibi bekler, takip ederdi. Biz de işimizi takip ederek, ilçemizi bu hale getirdik. İnsanlarımızdan kopmadık. 10 yıl öncesini hatırlayalım. Şimdi nasıl aydınlık bir şeklide Sarıgöl’ümüze giriyoruz. Dışarıdan gelenler eskiden köy diyorlardı, şimdi ışıklı Sarıgöl diyorlar. Geniş kaldırımlar, sıcak asfaltlarımız, parke taş döşeme yollarımız oldu. Modern pazar yeri yaptık. Bisiklet yolu yaptık. Biz gelmeden önce gençlik merkezi var mıydı, şimdi var gençlerimiz burada eğitim alıyor. Gıda bankası yapıldı. Sarıgöl’de alt yapı 30-40 yıl önce yapılmıştı, şimdi tüm su ve kanalizasyon sistemi değişti. Elektrik kabloları yer altına alındı. 14 mahallemizin tüm alt yapıları yapıldı. 800 bin metrekare kilit taş döşendi, bu bir rekordur. Sarıgöl’ün daha güzel hizmetlere ihtiyacı var. Biz gelmeden önce mahallelerimizde oturacak yer yoktu. Her mahallede oturacak parklar yaptık, kafeteryalar yaptık. Sarıgöl’de eskiden Sarıgöllü şehitlerin adları yoktu. Şehitlerimizin adlarını yazdırdığımız şehitler anıtını yaptırdık. Demokrasi meydanı yaptık" dedi.

Başkan Selçuk’un konuşmanın ardından Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları tek tek tanıtıldı.

Dadağlı Mahallesinde düzenlenen programa, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, MHP Sarıgöl Kadın Kolları Başkanı Şükran Akçakoca, AK Parti Sarıgöl Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca ve partililer katıldı.