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Başkan Sekmen’den Zabıta Haftası mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Zabıta, yerel yönetimlerin kıymetli bir parçası, adeta omurgasıdır” dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:07
Başkan Sekmen’den Zabıta Haftası mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Zabıta, yerel yönetimlerin kıymetli bir parçası, adeta omurgasıdır” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193’üncü yılı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.


Sekmen mesajında, Zabıta teşkilatının, yerel yöneticilerin eli, ayağı ve gören gözleri olduğuna vurgu yaparak, “Zabıtalarımızın üstlendiği sorumluluk, gayret, özveri ve çaba elbette her türlü takdirin üzerindedir” dedi.


Yerel hizmetlerin en küçük bir aksaklık yaşanmadan yürütülmesi, kamu düzeninin sağlanması ve halk sağlığının korunması gibi önemli bir misyonu üstlenmiş olan Zabıta teşkilatının, yerel yönetimlerin en stratejik birimlerinden birisi olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti:


“İşte bu birim tam 193 yıldır ayakta ve hizmetlerine devam ediyor. Belediye hizmetlerinin icra ediliş sürecinden takip ve kontrolüne, ticari faaliyet alanlarının denetiminden halk sağlığının korunması ve kamu düzeninin sağlanmasına varıncaya kadar çok geniş bir sorumluluk sahası bulunan Zabıta teşkilatı, yerel yönetimlerin çok kıymetli bir parçası, adeta omurgasıdır. Bu teşkilatın faaliyette bulunduğu her yerleşim merkezi gibi, Erzurum’da da ekiplerimiz büyük bir gayret, özveri ve itina ile görevlerini sürdürmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193’üncü yılını kutluyor, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizde görev yapan tüm Zabıta kardeşlerime başarı, huzur ve esenlikler diliyorum.”

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:07
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