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Başkan Sekmen’den istişare buluşmaları

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, istişare toplantılarına aralıksız devam ediyor.

08 Mart 2019 Cuma 18:27
Başkan Sekmen’den istişare buluşmaları

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, istişare toplantılarına aralıksız devam ediyor. Seçim çalışmalarına başladığı ilk günden bu yana Erzurum’un dört bir yanını karış karış gezen Başkan Sekmen, yoğun temaslarla geçirdiği her günün finalini ise istişare buluşmalarıyla yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi’nde organize edilen istişare toplantısının konuğu oldu. AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu’nun da katıldığı programda konuşan Sekmen, bu kez muhalefete yüklendi. Başkan Sekmen, “Bizim yaptığımız yatırımları eleştiremiyorlar, verdiğimiz hizmetleri tenkit edemiyorlar; çünkü bu kadim şehir için verdiğimiz mücadelenin onlar da farkındalar. Erzurum’u nerelerden alıp, nerelere getirdiğimizi onlar da biliyorlar. Hal böyle olunca, ne yapıyorlar? Karalamaya başlıyorlar, mesnetsiz birtakım iddialar ortaya atıyorlar, hatta bazen iftiraya bile başvuruyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, adını ‘Kalkınma Seferberliği’ koyduğumuz bu kervanı durduramayacaklar, bu seferberliğin önüne kesinlikle geçemeyecekler!” ifadelerini kullandı.


SİYASET AK PARTİ İLE KALİTE KAZANDI


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti ile siyasetin düzey kazandığının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu hareketin 17 yıldır iktidarda bulunuyor olmasının sebebi; siyasete kazandırdığı niteliktir, kalitedir, ölçüdür, seviyedir. AK kadroları başarılı kılan ve onlara milletin gönlünde taht kurdurtan da işte bu mayadır” diye konuştu. Türkiye’nin dört bir yanındaki AK Partili belediyelerin tamamının gelişimin ve değişimin öncüsü olduğunu kaydeden Başkan Mehmet Sekmen, “Bu durum Erzurum için de geçerli. Erzurum’un AK Parti’den önceki yerel yönetim geçmişinin ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Erzurum’un AK Parti sayesinde yerelde elde ettiği kazanımları, kavuştuğu yatırımları ve aldığı hizmetleri de görüyoruz, görüyorsunuz. Ortada böyle bir hakikat varken bu hizmet seferberliğini sekteye uğratmak, en başta Erzurum’a haksızlık olur. İşte biz buna kesinlikle rıza göstermeyeceğiz” şeklinde konuştu.


BU YOLU YİNE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ


İstişare toplantısına katılan partililer ve seçmenlerle görüş alışverişinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, onlardan gelen soruları da yanıtladı. Sekmen, geride kalan 5 yıllık süre zarfında Erzurum için attıkları her adımın ardında istişare ve fikir alışverişinin yattığını kaydeden Sekmen, “Bu zamana kadar bu yolda hep beraber yürüdük, Allah’ın izniyle yine birlikte yürümeye devam edeceğiz. Dolayısıyla 31 Mart seçimleri bizim bu yol arkadaşlığımızı perçinleyecek ve sağlamlaştıracak. Bu yolda ulaşacağımız hedefimiz ise, Erzurum’u tüm yönleriyle marka bir kent haline getirmek olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:27
  1. doğa

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