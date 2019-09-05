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Başkan Seçer: "Zabıta daima güven demek"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zabıta Teşkilatı’nın 193.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:37
Başkan Seçer: "Zabıta daima güven demek"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan zabıta personelini makamında ağırladı. Seçer, "Zabıta demek daima güven demek. Zabıta demek vatandaşın yardımına koşan, yaşamını kolaylaştıran bir belediye çalışanı demek" dedi.


Başkan Seçer, makamında ağırladığı zabıta personeline, halkın güvenliği ve huzurunu tehdit eden tüm unsurlarla mücadele ettikleri, görevlerini layıkıyla yerine getirmek için özveri ile çalıştıkları için teşekkürlerini iletti. Zabıtaların, belediyelerin görünen yüzü olduğunu ve pek çok zorluklarla karşılaştıklarını söyleyen Seçer, Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yılını ve tüm Türkiye’de görev yapan zabıta personelinin Zabıta Haftası’nı kutladı. Ziyarette Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, Başkan Seçer’e kendilerine sağladığı çalışma şartları ve zabıta personeline duyduğu güvenden dolayı teşekkürlerini iletti. Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok ile birlikte kendisini ziyarete gelen Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu ve zabıta personelini makamında ağırlamaktan mutlu olduğunu vurgulayan Seçer, “Zabıta Teşkilatımız 193 yaşında. Bu önemli bir deneyim. 193 yıllık kurum, bütün sistemiyle, gelenekleriyle, kurallarıyla kökleşmiş bir yapı. Zabıta Teşkilatı olarak Mersin halkının huzur ve güvenliği sağlaması konusunda önemli bir misyonumuz var. Zabıta arkadaşlarımız, Mersin halkı ile farklı sebeplerle daima yüz yüze, iç içe olan, onların ihbarlarını değerlendiren huzuru ve güveni için görevini yapan arkadaşlarımız. Zabıta arkadaşlarımız, her konuda örnek insanlar olmalı. İşini iyi bilmeli, insan ilişkilerini çok iyi bilmeli. Toplumda örnek insan niteliğinde olmalı” dedi.


Göreve geldikleri günden bu yana üzerinde en çok çalışma yaptıkları dairelerin başında Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın olduğunu belirten Seçer, zabıta olarak görev yapan, yapacak olan kişilerin torpil veya siyasi sebeplerle bu göreve gelmesinin doğru olmadığına vurgu yaptı. Seçer, “Benim orada görevini hakkıyla yapacak ve bu göreve layık çalışanlara ihtiyacım var. Bu konuda her türlü tedbiri alma talimatı verdim. Giyiminizden kuşamımıza, kullandığınız alet edevatınıza, bindiğiniz araca kadar tiril tiril olmanız gerekiyor. Toplumun içinde olarak vatandaşlara örnek olacak hareketler içerisinde olmanız gerekiyor. Güzel hizmetler veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Toplumun bizden beklentilerine cevap verecek noktalara geleceğiz. Zabıta Haftanızı kutluyorum. İnşallah daha nice yıllarda güzel görevler yapmak nasip olur" diye konuştu.


Sağladığı çalışma imkanı ve personele verdiği güven için tüm zabıta personeli adına Seçer’e teşekkür eden Daire Başkanı Tuğluoğlu, “Sizden aldığımız güçle görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. ‘Doğru olan ne ise onu yapacaksınız’ deyip, bizlere güven verdiğiniz için teşekkür ederiz. Mersin genelinde Büyükşehir Belediyemizin otoritesini yansıtacak işler yapacağız. Mersinimiz’e dört dörtlük hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından zabıta personeli Seçer’e teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:37
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