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Başkan Seçer: "Mersin’in ikinci bir limana ihtiyacı var"

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Başkanı Cihat Lokmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:43
Başkan Seçer: "Mersin’in ikinci bir limana ihtiyacı var"

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Başkanı Cihat Lokmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.


Kentin tüm dinamikleri ve paydaşlarıyla bir araya gelerek, Mersin’in sorunları ve çözümleri konusunda düzenli olarak görüşmeler gerçekleştiren Başkan Seçer, son olarak MDTO yönetimiyle bir araya geldi. Mersin’in ticaret, sanayi potansiyeli ve geleceğinin konuşulduğu ziyarette, 10’uncu Kalkınma Planı’ndaki “Mersin Konteyner Liman Projesi”ne yer verilmesine rağmen, 11. Kalkınma Planı’nda bunun yerine “Doğu Akdeniz” olarak değiştirilmesi konusu da gündeme geldi. Başkan Seçer, bu değişiklikle daha önce projede “Mersin” olan ibarenin “Doğu Akdeniz” olarak değiştirildiğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Taşucu’nda işletilen limanla ilgili olarak yeni bir çalışma hazırlığında olduklarını ifade eden Seçer, “Mersin’in mevcut bir limanı var ama Mersin, arzu ettiğimiz noktalara gelmiş değil. Bu kentin yatırıma ihtiyacı var. Özellikle ikinci bir limana ihtiyacı var. Taşucu Limanı da lokasyon olarak tartışmaya açık bir yerde. Bizim de Taşucu’nda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak işlettiğimiz bir liman var biliyorsunuz, onunla ilgili sizlerden faydalanarak bazı özel çalışmalar yapacağız. Orası son derece uygun olmayan koşullar altında maalesef. Buraya bir çalışma başlatarak tekrar işletmeye devam etmeyi düşünüyoruz. Bu limanı önemli bir noktaya getirmek istiyoruz. Madem bir kıyı şehri, deniz kentiyiz, bizim de bu alanda bir faaliyetimiz olsun istiyoruz” dedi.


Kentlerin hızlı bir biçimde gelişmesinde en önemli faktörün ticaret olduğunu ifade eden Seçer, liman ticaretinin önemine değinerek, “Çok sektörümüz var diyoruz ama bunların içinde limanın ayrı bir değeri var. Dolayısıyla burada çok daha farklı çalışmalar yapmamız lazım. Tabii ki şu anda çok değerli bir limanımız var ama yeni bir liman olması Mersin’in kalkınmasının en çabuk yolu olacaktır. Sanayileşme ya da tarım alanında yıllarımızı alabilir. Çok daha kısa sürede netice alacağınız alan ticarettir. Bunun bir tanesi de limandır. Liman kenti iseniz, ticaret kentisiniz demektir. Bunun çok iyi değerlendirilmesi lazım. Denizi ve sunduğu potansiyelleri çok iyi kullanmamız lazım" şeklinde konuştu.


Denizlerin ticaret dışında da birçok alanda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Seçer, Deniz Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ni başarılı bulduğunu söyledi. Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak buna benzer bir proje olan ’Denize İlk Dokunuş Projesi’ni yürüttüklerini, bu projeyle deniz görmeyen çocukları Akdeniz’le buluşturduklarını anlattı. İlerleyen dönemlerde ’Portatif Havuz Projesi’ni hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Seçer, “Çocuklarımızın yüzme öğrenmesi için Portatif Havuz Projemiz var. Bunu ilerleyen zamanlarda hayata geçirmek istiyoruz. Her kesimden çocukların geleceği, yüzme öğreneceği havuzlar olsun istiyoruz. Çocukların yaz boyu profesyonel hocalar eşliğinde, modern, güvenli ve steril ortamda yüzme öğrenebilecekleri portatif havuzlar yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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