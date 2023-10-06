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Yerel Başkan Şayir: "Daima çınarlarımıza sahip çıkacağız"
Yerel

Başkan Şayir: "Daima çınarlarımıza sahip çıkacağız"

Yeniakit Publisher
2023-10-06 13:34:00 -
Başkan Şayir: "Daima çınarlarımıza sahip çıkacağız"

Dilovası'nda 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovası Belediyesi olarak hedefimiz, insanımızın değer yargıları arasında var olan yaşlıya sevgi, dayanışma ve saygı yaklaşımını hissettirmektir. Daima çınarlarımıza sahip çıkacağız" dedi.

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Tavşancıl’da organize edilen programa AK Parti İl yöneticileri Osman Akbulut ve Halil İbrahim Arslan, MHP İlçe Başkanı Erdem Sıtar, AK Parti Dilovası İlçe Başkan vekili Fazıl Korkmaz, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve 65 yaş üstü vatandaşlar katıldı.

Yaşlıların toplumun geçmişi ve kökleri olduğunu ifade eden Başkan Şayir, "Aynı zamanda da kuşaklar arasında bir köprüdür. Gençlerimize yol gösterici birer ışık olan yaşlılarımızın içinde bulunduğu koşulları anlamaya çalışarak, onlara hizmet noktasında azami gayret içerisinde olmaya çalışıyoruz" dedi.

Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi ve toplumda daha aktif rol oynaması gerektiğinin altını çizen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Bilgi, birikim ve tecrübeleri ile her daim yolumuza ışık tutan Dilovamızın çınarları, kıymetli 65 yaş üstü büyüklerimizle bir araya geldik. Rabbim, her birinin ömürlerine bereket versin. Dilovası Belediyesi olarak hedefimiz, insanımızın değer yargıları arasında var olan yaşlıya; sevgi, dayanışma ve saygı yaklaşımını hissettirmektir. Dilovası Belediyesi olarak daima çınarlarımıza sahip çıkacağız. Onların engin tecrübeleri ile toplumla bütünleşmesi ve toplumda daha aktif rol oynaması bizler için çok değerlidir. Yaşlı berekettir, yaşlı tecrübedir. Ayrıca geçmişine sahip çıkamayan bir millet her zaman yok olmaya da mahkumdur. Öyle bir medeniyetten geliyoruz ki, bizim medeniyetimizde annenin, babanın eli öpülür ve anne cennet kokusudur. Baba arkamızda bir dağ, bir çınardır" dedi.

Başkan Şayir, konuşmasının ardından programa katılan vatandaşlara günün anısına hediye takdim etti.

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