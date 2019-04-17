Başkan Sandıkçı: “Adil bir hizmet anlayışıyla hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Adil bir hizmet anlayışıyla her mahallemizde hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Mazbatalarını alan Canikli muhtarlar, Dernek Başkanı Ahmet Genç ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından göreve gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya tebrik ziyaretinde bulundu. Muhtarlarla bir süre sohbet ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sandıkçı, “Canik’te mahallelerimizde göreve gelen ve görevlerine devam eden tüm muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Yeni dönemimiz hepimiz için hayırlı olsun. Karşılıklı uyum içinde çalışacağımız yeni bir döneme girdik. Adil bir hizmet anlayışıyla tüm mahallelerimizde hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Birlikte çalışacağız”

Muhtarların belediye ile halk arasında önemli bir köprü olduğuna vurgu yapan Başkan Sandıkçı, “Mahallelerde bizim temsilcimiz muhtardır. Yatırım ve hizmetlerin planlanmasında, yerine getirilmesinde mahalle muhtarlarımız çok önemli. Mahallelerin sorunlarının çözümü noktasında etkin çözümler üretmek için birlikte çalışma sergileyeceğiz. Mahalle muhtarlarımızla bir bütünlük, dayanışma ve istişare içinde çalışacağız. Dertlere derman olmak için muhtarlarımızla ortaklaşa bir planlama hazırlayacağız ve hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Kapımız her zaman açık”

Muhtarlarla sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunacağına da dile getiren Başkan Sandıkçı, “Bütün mahallelerimizi dolaşarak mahalle muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Ayrıca kapım tüm muhtarlarımıza her zaman açık. Projelerimizi muhtarlarımız ile uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz. Eksiklikleri aciliyet sırasına göre belli bir plan program dahilinde, belli bir tarih aralığında gerçekleştireceğiz. İnşallah hiçbir mahallemizde belediyemizin hizmetleri ile ilgili eksiğimiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.