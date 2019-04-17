0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkan Sandıkçı: “Adil bir hizmet anlayışıyla hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Adil bir hizmet anlayışıyla her mahallemizde hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 15:02
Başkan Sandıkçı: “Adil bir hizmet anlayışıyla hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Adil bir hizmet anlayışıyla her mahallemizde hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.


Mazbatalarını alan Canikli muhtarlar, Dernek Başkanı Ahmet Genç ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından göreve gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya tebrik ziyaretinde bulundu. Muhtarlarla bir süre sohbet ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sandıkçı, “Canik’te mahallelerimizde göreve gelen ve görevlerine devam eden tüm muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Yeni dönemimiz hepimiz için hayırlı olsun. Karşılıklı uyum içinde çalışacağımız yeni bir döneme girdik. Adil bir hizmet anlayışıyla tüm mahallelerimizde hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



“Birlikte çalışacağız”


Muhtarların belediye ile halk arasında önemli bir köprü olduğuna vurgu yapan Başkan Sandıkçı, “Mahallelerde bizim temsilcimiz muhtardır. Yatırım ve hizmetlerin planlanmasında, yerine getirilmesinde mahalle muhtarlarımız çok önemli. Mahallelerin sorunlarının çözümü noktasında etkin çözümler üretmek için birlikte çalışma sergileyeceğiz. Mahalle muhtarlarımızla bir bütünlük, dayanışma ve istişare içinde çalışacağız. Dertlere derman olmak için muhtarlarımızla ortaklaşa bir planlama hazırlayacağız ve hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.



“Kapımız her zaman açık”


Muhtarlarla sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunacağına da dile getiren Başkan Sandıkçı, “Bütün mahallelerimizi dolaşarak mahalle muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Ayrıca kapım tüm muhtarlarımıza her zaman açık. Projelerimizi muhtarlarımız ile uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz. Eksiklikleri aciliyet sırasına göre belli bir plan program dahilinde, belli bir tarih aralığında gerçekleştireceğiz. İnşallah hiçbir mahallemizde belediyemizin hizmetleri ile ilgili eksiğimiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 15:02
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu satacaklardı, narkotik polisi planlarını bozdu
    1. Uyuşturucu satacaklardı, narkotik..
    2. FSM'de hakaretli anlar
    3. Başkan Orhan Gaga göreve başladı
    4. Şehzadeler Belediyesinden 15 ayrı..
    5. "Birileri her türlü cezai müeyyideyi..
    6. Bilecik’te 3 kişiyi yaralayan şahıs..
    7. Mescid-i Aksa’da yangın tatbikatı
    8. Maltepe'deki seçim sonuçları sayımına..
    9. Atletico Madrid, Oblak’ın sözleşmesini..
    10. Mezun olan doktorlar Mescid-i Aksa'da..
    11. Kazanın ardından ortaya çıkan acı detay
    12. Kağıthane’de damadını öldüren kayın..
    13. Aşılar hakkındaki iddialar gerçek mi?..
    14. İl İstihdam kurulu toplandı
    15. Kasımpaşa’da Bursaspor maçı..
    16. Erkek tenisi yeni ev sahibini arıyor
    17. Hakkari’den başlayıp İstanbul’a kadar..
    18. Örgüt adına sözde mahkeme kuran 8..
    19. İçelspor destek görememekten şikayetçi
    20. Başkan Erdoğan'dan kritik İran..
    21. THY'nin en büyük rakibinde büyük çöküş!
    22. Midyat Belediye Başkanı Şahin:..
    23. GAÜN Hastanesi’nde Deney Hayvanları..
    24. Yangın alarmına vatandaşlar duyarsız..
    25. Turgut Özal, adını taşıyan..
    26. GAÜN’de 13. Uluslararası Kamu Yönetimi..
    27. Beyazgül Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir..
    28. Kuyuya düşen çocuklar yan yana toprağa..
    29. Başkan Sandıkçı: “Adil bir hizmet..
    30. İvrindi’de başkan Yusuf Cengiz’e ilgi..
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Erdoğan talimat verdi! Sıfır tolerans
    Erdoğan talimat verdi! Sıfır tolerans
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz