0553 313 94 23

Başkan Sandal’ı siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı

Mazbatayı aldığı ilk günden bu yana makamına gelen herkesi ağırlayan, ziyaretçilerle tek tek ilgilenen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı siyasiler de yalnız bırakmadı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 12:08
Başkan Sandal’ı siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı

Mazbatayı aldığı ilk günden bu yana makamına gelen herkesi ağırlayan, ziyaretçilerle tek tek ilgilenen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı siyasiler de yalnız bırakmadı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri başta olmak üzere seçim döneminde birlikte çalıştıkları İYİ Parti ile Bayraklı’da rakip oldukları Saadet Partisi de Sandal’ı tebrik etti.


Her gün yüzlerce kişiyle görüşüp, bir yandan ilçe sorunlarının çözümü için çalışan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, siyasi parti temsilcilerinin tebriklerini kabul etti. Görüşmelerde ise karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bayraklı için yapılması gereken her şeyi zamanla tek tek yapacaklarını ifade eden Sandal, "Seçim sürecinde verdiğimiz sözleri tutacağız. Amacımız; dünya kenti Bayraklı’yı inşa etmek. Bunu da herkesin katılımıyla birlikte yapacağız" diye belirtti.


Siyaset dünyasından CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetim kurulu, CHP İzmir Milletvekilleri; Murat Bakan, Atilla Sertel, Kani Beko, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Ednan Arslan; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, İyi Parti Bayraklı İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu ve yönetim kurulu ile son olarak Saadet Partisi Bayraklı İlçe Başkanı Yakup Ayyıldız ve teşkilat üyeleri Başkan Sandal’ı ziyaret ederek, başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ne ABD’nin F-35’i, ne Rusya’nın SU-57’si!.. Türkiye’yi milli savaş uçağı kurtarır
    1. Ne ABD’nin F-35’i, ne Rusya’nın..
    2. Dağıtım iznine çıkan asker, evinde ölü..
    3. Erdoğan: "Suriye'deki terör..
    4. Yeşilyurt’ta 108 park kazandırıldı
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(ABD ile S-400..
    6. Milli Mücadele’nin ve Erzurum..
    7. Sarar Kız Anadolu İmam Hatip..
    8. TFF 3. Lig'de bitime 2 hafta kaldı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet..
    10. Katılımcılar giydikleri kıyafetle iş..
    11. İl Müdürü Yoldaş, üreticilerle bir..
    12. Bilecik’te ’Kim Demiş Ki Yapamayız’..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa..
    14. Ankara’da feci kaza: 4 yaralı
    15. "IDEX'te yaklaşık 130 milyon dolarlık..
    16. İstanbul Esenyurt’ta ticari minibüs..
    17. Kamyonun ters yönde tehlikeli yolculuğu
    18. Erdoğan: "Ermeni tehciri ne bir..
    19. Sandık kurulu listeleri siyasi..
    20. Kırağıdan yanan fasulye ve kabaklar..
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia! Davutoğlu o ismi genel başkan yardımcısı yapacak
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia! Davutoğlu o ismi genel başkan yardımcısı yapacak

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım