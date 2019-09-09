0553 313 94 23

Başkan Şahin’in yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:17
Başkan Şahin’in yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Şahin, yayımladığı mesajında, “2019-2020 eğitim dönemi hayırlı olsun. Eğitimde kalitenin artması dileğiyle. Yeni öğretim dönemi başladı. Osmaneli’nde her yılın, bir önceki yıldan daha iyi ve daha güzel geçmesi için hep birlikte çalışıyoruz. İnşallah 2019-2020 eğitim dönemi öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim sürecinin yöneticileri için başarılı bir dönem olur. 2019-2020 Eğitim döneminin öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize, ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha cumhuriyet tarihinin tüm dönemlerinin üzerinde eğitim yatırımını geçtiğimiz dönemde ilçemizde gerçekleşmesine destek olan ve sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve Osmaneli halkı adına teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle, dua ile anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:17
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    09.09.2019’da ’evet’ dediler
    1. 09.09.2019’da ’evet’ dediler
    2. Aşure günü yapılması gereken ibadetler..
    3. Kerbela’da şehit edilen Hazreti..
    4. Üzerine yük asansörü düşen işçi..
    5. Galatasaray, Kasımpaşa maçının..
    6. Suya düşen otizmli çocuk hayatını..
    7. Başkan Altay: “Gençlerimiz Türkiye’yi..
    8. Küçükçekmece’de yeni eğitim öğretim..
    9. BM'den İklim değişikliği uyarısı
    10. Kamil Karabörk kimdir? Hatay Emniyet..
    11. "Anaların eylemi Anadolu'nun umududur"
    12. Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde..
    13. Sultangazi'de sahte içki operasyonu!
    14. Edenred Türkiye Kadın Yelken..
    15. Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall
    16. Başkan Arısoy, Haluk Ündeğer..
    17. Van deprem son dakika kaç şiddetinde..
    18. Hulusi Akar Bulvarına yaya ve bisiklet..
    19. Şuurlu öğretmenlerden MEB’e çağrı:..
    20. İHH'den Suriye'de çocuk şenliği
    21. Üsküdar’da dev kazanlarda aşureler..
    22. Köye özel toprakla mayalanan pekmez..
    23. D-650 karayolunda tır devrildi, trafik..
    24. British Airways pilotları grevde, 2..
    25. Kars’ta sendikadan üyelerine indirim..
    26. Kepez’de 09.09.19 yoğunluğu
    27. Dilovası yüzme havuzunun dış cephesi..
    28. HDP önünde eylem yapan ailelere..
    29. CHP’nin Kuruluşunun 96. yıl dönümü..
    30. Afad-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!