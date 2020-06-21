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Aktüel

Başkan Şahin’in fabrika ziyareti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik’te faaliyet gösteren bir kağıt ve ambalaj fabrikasında Osmaneli’nden 100 kişiye iş imkanı sunduğunu söyleyerek, "30 yılı aşkın süredir daima aynı kalitede kağıt, oluklu mukavva ve kutu üretmeye devam ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 10:24:41 -
Başkan Şahin’in fabrika ziyareti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik’te faaliyet gösteren bir kağıt ve ambalaj fabrikasında Osmaneli’nden 100 kişiye iş imkanı sunduğunu söyleyerek, "30 yılı aşkın süredir daima aynı kalitede kağıt, oluklu mukavva ve kutu üretmeye devam ediyor" dedi.


Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik’in Vezirhan belde sınırları içinde yer alan bir kağıt ve ambalaj fabrikasını ziyaret etti. Fabrika yöneticisi Osman Yiğit’in karşıladığı Başkan Şahin, buradaki işleyiş hakkında kendisinden bilgi aldı. Osmaneli Belediyesi tarafından üretilen yöresel ürünlerde ambalaj malzemelerinin temini konusunda şirketin verebileceği destekleri görüşen ikili, daha sonra fabrikayı gezdi.

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