Başkan Şahin’in Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin, yayımladığı mesajında, “Şanlı tarihimizin her bir sayfası ayrı, ayrı kahramanlık ve zaferlerle geleceğimize ışık tutmaktadır. Aziz milletimiz ve eşsiz kahramanlarımız, karşısındaki güç ne olursa olsun hiçbir zaman bu vatandan vazgeçilmeyeceğini ve şanlı bayrağımızın göklerden inmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ispatlamıştır. Güzide şehrimizde şanlı Osmanlı devleti ve cumhuriyetimizin kuruluş ruhundan aldığımız güçle, muasır medeniyetler hedefinden asla taviz vermeden bu vatan uğruna canlarını seve, seve feda eden kahramanlarımızı her zaman olduğu gibi yine bugün de minnetle anıyoruz. Zaferin mimarı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahramanlarımızı rahmetle anıyor, onlardan aldığımız ilhamla yarınlara emin adımlarla yürüyoruz” ifadelerine yer verdi.