Başkan Şahin’den belediye personeline: “İçiniz rahat olsun”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkanı Zihni Şahin, belediye personelinin içinin rahat olması gerektiğini belirterek, “Çalışanın her zaman yanında olduk, Atakum’da da öyle olacak. Daima sizin yanınızda olacağım” dedi.

Başkan Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın belediye personeli için düzenlediği veda yemeğine katılarak işçi ve memurlarla buluştu. İshak Taşçı’nın bazı personele teşekkür belgesi ve plaket takdim etmesi ve yaptığı konuşmanın ardından söz alan Başkan Şahin, gönül kırmaya değil, gönül yapmaya geldiklerini söyledi. Personelin içinin rahat olması gerektiğini ifade eden Başkan Şahin, “Çalışanın her zaman yanında olduk, Atakum’da da öyle olacak. Daima sizin yanınızda olacağım” diye konuştu.

“İshak Taşçı ile ağabey-kardeşlik bağımız devam ediyor”

Atakum’a yaptıkları hizmetlerden dolayı herkese teşekkür eden Başkan Şahin, “İshak başkanın bundan sonra daha güzel görevlere geleceğine inanıyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ağabey-kardeşlik bağımız devam ediyor. Seçildiğimde burada dayanışma içinde yolumuza devam edeceğiz. Benim anlayışımda insanları ötekileştirme yok. Seçildiğimizde burada inşallah Atakum Belediyesi olarak birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi projesini hayata geçireceğiz”

Atakum ile ilgili birbirinden önemli projelerini kamuoyuna açıklayan Başkan Zihni Şahin’den hayvanseverler için de bir müjde geldi. Gerek sokak gerekse evde yaşayan hayvanların beslenme ve barınmalarına destek olmak, yaşam şartlarını iyileştirmek, hasta ve yaralı can dostları tedavi etmek amacıyla Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi projesini hayata geçirecek olan Başkan Şahin, vatandaşların sahiplendiği hayvanların bakım giderlerinde kullanmak üzere her sokak hayvanı için aylık destek ödemesi yapılacağını söyledi.

“Yaralı veya güçten düşmüş sokak hayvanları için 24 saat kesintisiz hizmet verilecek”

Sokak hayvanlarına yönelik E-Dost Projesi ve Alo Acil Hayvan Sağlığı Hattı’nı da uygulamaya sokacaklarını belirten Başkan Şahin, "E-Dost Projesi ile tüm aşıları yapılmış ve kulak küpesi ve çip takılmış köpekler, ön kontrolleri yapılarak uygun görülen gönüllü vatandaşlarımıza sahiplendirilecek. Alo Acil Hayvan Sağlığı Hattı sayesinde acil müdahale ekibi hayvanların cankurtaranı olacak. Bu ekip, yaralı veya güçten düşmüş sokak hayvanları için 24 saat kesintisiz hizmet verecek” şeklinde konuştu.

“Çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya yönelik etkinliklere de imza atacağız”

Sokak hayvanların özellikle hava koşullarının uygun olmadığı mevsimlerde beslenmesine yönelik beslenme odakları kuracaklarını da aktaran Başkan Şahin, “Bu odaklarda sokak hayvanlarına yem ve su takviyesi düzenli olarak yapılacak. İl genelinde özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya yönelik etkinliklere de imza atacağız. Kamuya ait ve özel okullarda hayvan sevgisi üzerine tiyatro gösterileri ve eğitim faaliyetlerine destek verecek. Bu faaliyetlerin yapılmasına öncülük edeceğiz” ifadelerini kullandı.