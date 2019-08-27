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Başkan Şahin; “Veteriner Hekimlik maalesef yanlış algılanıyor”

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı’na Veteriner Tıp Fakültesi kökenli beşeri Tıp Fakültesi personeli bir akademisyenin atanmasına gösterilen tepkilerin, ’cahilce olduğunu’ ileri sürdü.

27 Ağustos 2019 Salı 11:18
Başkan Şahin; “Veteriner Hekimlik maalesef yanlış algılanıyor”

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı’na Veteriner Tıp Fakültesi kökenli beşeri Tıp Fakültesi personeli bir akademisyenin atanmasına gösterilen tepkilerin, ’cahilce olduğunu’ ileri sürdü.


Başkan Şahin konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Tüm gelişmiş ülkelerde Tek Tıp, Tek Sağlık konsepti uygulanmaktadır. Ülkemizde de Beşeri Tıp ve Veteriner Tıp Fakültelerindetemel bilimler eğitimi ortaktır. Mezuniyet sonrasında her iki meslek grubu da her iki fakültede temel bilimler konusunda akademik eğitim alabilir, akademisyen olarak görev yapabilir. Akademisyen olarak görev yaptığı kurumda üst yönetim kademesinde de çalışabilir. Bugün Beşeri Tıp Fakültelerimizin birçoğunun temel bilimler bölümünde, Veteriner Tıp Fakültesi mezunu olduktan sonra lisansüstü eğitimini Beşeri Tıp Temel bilimlerinden alan, akademik kariyerine bu fakültelerde devam eden Veteriner Hekim meslektaşlarımız eğitim vermekte, bu anabilim dallarına başkanlık yapmakta, tıp fakültesi dekanı olarak da görev yapmaktadır. Veteriner Hekimlik algısı vatandaşlarımız nezdinde maalesef sadece hayvan sağlığı uzmanı olarak algılanıyor. Mesleğin dokunduğu ve yasal olarak sorumlu olduğu alanlar bilinmiyor o nedenle de Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine Veteriner Tıp Fakültesi kökenli Beşeri Tıp Fakültesi Personeli bir akademisyen atanınca cahilce tepki gösteriliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:18
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