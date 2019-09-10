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Başkan Şahin Kuşak Güreşi sporcularını ağırlayarak ödüllendirdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, 7-8 Eylül tarihlerinde Kastamonu’da gerçekleştirilen Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonasına katılarak dereceyle dönen Bilecik Belediye Spor Takımı sporcularını ağırlayarak ödüllendirdi.

10 Eylül 2019 Salı 17:44
Başkan Şahin Kuşak Güreşi sporcularını ağırlayarak ödüllendirdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, 7-8 Eylül tarihlerinde Kastamonu’da gerçekleştirilen Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonasına katılarak dereceyle dönen Bilecik Belediye Spor Takımı sporcularını ağırlayarak ödüllendirdi.


Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri Galip Aydın Güner, Sümeyye Akkuş Güner ve Bilecik Spor Kulübü sporcularından Eren Nuri Yavaş, Çilem Nur Söğüt, Elisa Taş, Ecrin Kısa ve Fatma Nur Uçar, Belediye Başkanı Semih Şahin’i ziyaret etti. Belediye Başkanı Semih Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, antrenör ve sporculara teşekkür etti.


Sporculara önlerindeki karşılaşmalarda başarılar dileyen Başkan Şahin, “Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve belediyemiz spor kulübünün başarılı üyelerini ağırladık. Geçtiğimiz hafta Kastamonu’da gerçekleştirilen turnuvada 46 kilogramda Eren Nuri Yavaş birinci, 40 kilogramda Çilem Nur Söğüt birinci, 40 kilogramda Elisa Taş üçüncü, 32 kilogramda Ecrin Kısa üçüncü, 28 kilogramda Fatma Nur Uçar üçüncü olarak takımımızın toplamda üçüncü olmasını sağladılar. Bilecik ve hemşehrilerimiz adına büyük bir sevinç yaşatan sporcularımız ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bilecik Belediyesi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi eğitim, spor ve gençliğimize önem vermeye devam edeceğiz” dedi.


Belediye Başkanı Semih Şahin, ziyaret sonunda turnuvada birinci olan sporcuları biner lira, üçüncü olan sporcuları ise 500’er lirayla ödüllendirdi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:44
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