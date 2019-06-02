Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kur'an tilaveti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen "Enderun Teravihi" programında Bakara Suresi’nin 285 ve 286. ayetlerini okudu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi" programına katıldı. Erdoğan, ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde camilerde okunan yüz binlerce hatm-i şerifin duası öncesi Bakara Suresi’nin 285 ve 286. ayetlerini okudu.

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