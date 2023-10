Başkan Pekyatırmacı’dan Sille Tabiat Okulu’na ziyaret

Selçuklu Belediyesi tarafından eğitim hayatına kazandırılan ve doğa ile öğrencileri buluşturan Sille Tabiat Okulu, “Okul Dışı Öğrenme Ortamları”nın önemli bir markası olarak öğrencilere farklı donanımlar kazandırmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin en kapsamlı tabiat okulu olarak yeni eğitim öğretim döneminde de faaliyetlerine hız kesmeden devam eden okulun önemli ziyaretçileri vardı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın ev sahipliğinde Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve Belediye Meclis Üyeleri okulu ziyaret ederek burada eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Renkli görüntü ve diyalogların yaşandığı ziyarette protokol üyeleri doğada olmanın keyfini çıkaran çocuklarla alıç toplama, sebze meyve hasadı ve organik gıda atölyesinde turşu kurma etkinliğini birlikte gerçekleştirdi.

Başkan Pekyatırmacı,“Okul Dışı Öğrenme Ortamlarımız ile eğitime değer katıyoruz”

Çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamanın kendileri için tarifsiz bir mutluluk olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Selçuklu Belediyesi olarak eğitime her fırsatta destek veriyor, yaptığımız her işte olduğu gibi eğitim alanında da tüm Türkiye’ye örnek olacak projeler gerçekleştiriyoruz. Bu örnek çalışmalarımızdan biri olan Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile çocuklarımızın bilgi dağarcığını geliştirirken, diğer taraftan öğrenilen bilgileri davranışa ve uygulamaya dönüştürüyoruz. Çocuklarımızı doğayla ve tabiatla buluşturduğumuz Sille Tabiat Okulu’nda 16 atölye ile öğrencilerimiz tarımsal, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılarak farklı alanlarda kendilerini yetiştirme fırsatı buluyor. Burada yapılan her güzel aktivitenin toplumsal hayatta çocuklarımıza önemli kazanımlarının olacağını düşünüyor, özveriyle çocuklarımıza fayda sağlamak için çalışan tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak eğitim her zaman önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek” dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit,“ Selçuklu Belediyemize teşekkür ediyoruz”

Sille Tabiat Okulu’nda öğrencilerin doğa ile iç içe eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit,“Bu çalışmaların sürdürülmesinde, bu ortamın sağlanmasında en büyük destekçimiz olan Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı ve ekibine, organizasyonun sağlanmasında önemli görevler üstlenen Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner de kurumlar arası iş birliğinin eğitimde meyvelerini en güzel şekilde verdiğini belirterek Selçuklu Belediyesi’ne ve Milli Eğitim Müdürlüğü ‘ne teşekkür etti. Yavuz, okulların yanı sıra eğitim dışı öğrenme ortamlarının çocukların çağın gerektirdiği her türlü donanıma sahip olarak yetişmelerinde büyük önem arz ettiğini söyledi.