0553 313 94 23

Başkan Pekyatırmacı: "Eğitim birinci önceliğimiz"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni eğitim öğretim döneminde faaliyete geçecek anaokullarını gezerek incelemelerde bulundu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:43
Başkan Pekyatırmacı: "Eğitim birinci önceliğimiz"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni eğitim öğretim döneminde faaliyete geçecek anaokullarını gezerek incelemelerde bulundu.


Selçuklu Belediyesi, okul öncesi eğitimde Türkiye standartlarının üzerinde bir hedefe ulaşılması için ilçeye 3 yeni anaokulu daha kazandırdı. Yapımı tamamlanan anaokulları ile Selçuklu’da okul öncesi eğitimde önemli bir boşluk doldurulmuş olacak.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sancak ve Yazır Mahallerinde yapımı tamamlanan ve belediye ekiplerince çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği Sabır ve Erdem Anaokulunu ziyaret ederek çalışmalarındaki son durumu yerinde inceledi.



“Selçuklu okul öncesi eğitimde Türkiye standardını aşacak”


Selçuklu Belediyesi olarak eğitime her fırsatta destek verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Eğitime yapılan yatırımın aynı zamanda ülkemizin geleceğine yatırım olduğu bilinci ile bugüne kadar birçok önemli eğitim hizmetine imza attık. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için ilçemizdeki derslikleri modernleştirirken yeni derslikler kazandırmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda özellikle büyük önem verdiğimiz çalışmalardan biri de okul öncesi eğitim. Ülkemizin geleceği açısından çok önemli olan bu konuya hükümetimiz de çok büyük bir önem veriyor ve okul öncesi eğitimde sınıf sayısının arttırılması yönünde bir politikası var. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu konuda 3 anaokulunu açılışa hazır hale getirerek Milli Eğitim Bakanlığımıza önemli bir destekte bulunuyoruz.Böylece Selçuklu’yu okul öncesi eğitimde Türkiye standartlarının üzerinde bir standarda kavuşturmaya çalışıyoruz.yeni eğitim döneminde faaliyete geçecek olan Sabır, Erdem ve Dostluk Anaokullarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Selçuklu Belediyesi tarafından okul öncesi eğitime destek kapsamında bugüne kadar toplam 8 anaokulu yapılarak eğitim hayatına kazandırıldı. Bu eğitim döneminde faaliyete geçecek olan 3 anaokulunun 2’si 8,1 tanesi de 6 derslikli olarak planlandı. Anaokullarında oyun odaları, rehberlik servisi, idari bürolar, derslikler, oyun odaları ve yemekhane gibi bölümler yer alacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Merdivenlerden düştü' denilmişti! Gerçek hastanede ortaya çıktı
    1. 'Merdivenlerden düştü' denilmişti!..
    2. Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin eylül..
    3. Fındıkta nem oranına dikkat
    4. Hatay’da 40 kilo eroin ele geçirildi
    5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    6. Elazığ’da minibüs şarampole yuvarlandı..
    7. İran Dışişleri Bakanı Zarif:..
    8. TCMB döviz kurları
    9. Kahta Belediyesi çözüm merkezinden..
    10. Başkan Turanlı’dan Muharrem ayı mesajı
    11. Göztepe, Mossoro’yu açıkladı
    12. Şüpheli otomobilde silah ele geçirildi
    13. Adana'da Komedi Oyunları Festivali
    14. Vatandaşlar Şahinbey Belediyesi’nin..
    15. Odunpazarı’ndan 3X3 Streetball..
    16. Cildimizin beyazlaması için ne..
    17. Yaşlı kadın horozu tarafından öldürüldü
    18. Orman Fidanlığına üniversiteli eller..
    19. Göztepe, Başakşehir'den Marcio..
    20. Filistinliler açlık grevine başladı!
    21. PTT’den Eskişehir’in 97. kurtuluş..
    22. Filistin Dışişleri Bakanı Maliki..
    23. Futbolda yılın en iyileri için..
    24. İran: "Avrupa harekete geçmezse,..
    25. Taylan Antalyalı kimdir? İşte, Taylan..
    26. "İnşallah uzun yıllar bu formayı..
    27. Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı..
    28. Bebeğini boğup bahçeye gömdü
    29. Yargıtay üyeleri Anıtkabir'de
    30. Menteşe’de yaz kursları sona erdi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak