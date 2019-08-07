Başkan Pekmezci’den Vali Epcim’e hayırlı olsun ziyareti Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci kısa bir süre önce göreve başlayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’i makamında ziyaret etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci kısa bir süre önce göreve başlayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’i makamında ziyaret etti.

Vali Epcim’e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Pekmezci, birlikte Bayburt için güzel çalışmalar yapacaklarını ifade ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Pekmezci’ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise Bayburt’ta görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.