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Aktüel

Başkan Özlü’den genç çifte sürpriz hediye

Korona virüs salgını dolayısıyla ara verilmesi sonrasında yeniden başlayan nikah işlemleri kapsamında Başiskele’de nikah kıyan genç çifte Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından hediye gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:21:16 -
Başkan Özlü’den genç çifte sürpriz hediye

Korona virüs salgını dolayısıyla ara verilmesi sonrasında yeniden başlayan nikah işlemleri kapsamında Başiskele’de nikah kıyan genç çifte Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından hediye gönderildi.


Korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başiskele’de ilk nikâhlar kıyıldı. Hayatın normale dönmesiyle birlikte dünya evine girmek için ilk adımı atan Muhammet Özyılmaz ve Fatmagül Çil ile Zeynep Özlem Aydın ve Kasım Berat Tamer çiftlerinin nikâh merasimleri korona virüs tedbirleri kapsamında asgari sayıda davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Nikah töreni sırasında, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü adına genç çiftlere nikâh hediyesi verildi. Türk Bayrağı, Ailem adlı kitap ve bir adet şık tasarım tükenmez kalemin içinde yer aldığı hediyelerini alan çiçeği burnunda çiftler, Başkan Özlü’ye teşekkür ettiler.

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