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Aktüel Başkan Özlü'den 12 Kasım mesajı: Yatay mimari ile dirençli bir Düzce inşa ettik
Aktüel

Başkan Özlü'den 12 Kasım mesajı: Yatay mimari ile dirençli bir Düzce inşa ettik

Yeniakit Publisher
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Başkan Özlü'den 12 Kasım mesajı: Yatay mimari ile dirençli bir Düzce inşa ettik

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin 27. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Yatay mimari, sağlam zemin ve kaliteli yapılaşma konusunda taviz vermeden ilerleyeceğiz. Amacımız, çocuklarımıza güvenli, yaşanabilir ve afetlere karşı dirençli bir Düzce bırakmaktır” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 12 Kasım 1999’da saat 18.57’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin ardından Düzce’yi bir kez daha ağır yıkıma uğratarak, yüzlerce vatandaşımızın ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına, konut ve iş yerlerinin de ağır hasar görmesine neden olduğunu hatırlattı.

Başkan Özlü, 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümüne yönelik yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi;

“12 Kasım, Düzce’mizin en derin yaralarından biridir. O gün kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına bir kez daha sabırlar diliyorum. Deprem bize çok net bir ders verdi: ‘Deprem öldürmez, bina öldürür.’ Bu gerçeği asla unutmadık.

Yüksek katlı yapılaşmaya son verdik. Bugün Düzce’de zemin artı 4 katın üzerinde yapılaşmaya izin vermiyoruz. Bölgenin zemin özelliklerine göre bazı alanlarda daha düşük kat sınırları uyguluyoruz. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızın sürekli altını çizdiği yatay mimari anlayışının en başarılı örneklerinden birini Düzce’de hayata geçirmemizi sağladı.

 

Yapı stokumuzun yüzde 75-80’i yenilenmiş durumda ve deprem yönetmeliklerine uygun şekilde inşa edildi. Bilimsel zemin etütleri, sıkı denetimler ve doğru imar planlarıyla insan hayatını önceleyen, nefes alan, planlı ve dirençli bir şehir inşa etmeye devam ediyoruz. 23 Kasım 2022’de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem de bu yaklaşımımızın doğruluğunu bir kez daha gösterdi. O gün can kaybı yaşanmaması, aldığımız tedbirlerin somut sonucudur.

Düzce’nin deprem kuşağında yer alan bir şehir olduğu gerçeğini unutmadan ve her gün hatırlayarak çalışıyoruz. Yatay mimari, sağlam zemin ve kaliteli yapılaşma konusunda taviz vermeden ilerleyeceğiz. Amacımız, çocuklarımıza güvenli, yaşanabilir ve afetlere karşı dirençli bir Düzce bırakmaktır.”

Başkan Özlü, ayrıca, 12 Kasım’ın sadece bir anma günü değil, aynı zamanda geleceğe dair sorumluluğu hatırlatan bir gün olduğunu belirterek, vatandaşlara deprem bilincini yüksek tutma çağrısında bulundu.

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