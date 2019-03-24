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Başkan Özkan’dan İYİ Parti ilçe başkanına zor sorular

Karacabey Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Adayı Ali Özkan, İYİ Parti ilçe başkanı Erdem Uğur’a seslendi.

24 Mart 2019 Pazar 15:28
Başkan Özkan’dan İYİ Parti ilçe başkanına zor sorular

Karacabey Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Adayı Ali Özkan, İYİ Parti ilçe başkanı Erdem Uğur’a seslendi. 15 Temmuz gecesi Uğur’un o dönem AK Parti İlçe sekreterini arayarak, "Darbe oldu. Tayyip Erdoğan kaçtı. Sizde eşinize, dostunuza, söyleyin. Bulunduğunuz yerleri terk edin" dediğini iddia eden Özkan, "Size sesleniyorum Cumhurbaşkanımız için Recep Tayyip Erdoğan’ı idam edeceğiz, sallandıracağız dediniz mi? Demediniz mi? FETÖ’cü müsün değil misin?" dedi.


Memur-Sen Karacabey İlçe Temsilciliği Yönetimi ve üyeleri düzenlenen kahvaltı organizasyonunda buluştu. Kahvaltıya AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Karacabey Belediye Başkan Adayı Ali Özkan, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP Karacabey İlçe Başkanı Hilmi Kaya, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları, AK Parti ve MHP İlçe Yöneticileri, Memur Sen ve Sağlık Sen İl Başkanı Gökhan Yünkül, Memur Sen İlçe Temsilcisi Mehmet Fatih Alparslan ve Memur-Sen üyeleri katıldı.


Kahvaltıda konuşan Karacabey Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Karacabey Belediye Başkan Adayı Ali Özkan, İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erdem Uğur hakkında şok iddialarda bulundu. Özkan, "Ben buradan İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erdem Uğur’a sormak istiyorum. Zamanın AK Parti İlçe sekreterini arayarak Türkiye’de ihtilal oldu. Darbe oldu. Ordu yönetimi ele geçirdi. Tayyip Erdoğan kaçtı. Sizde eşinize, dostunuza, aile fertlerinize söyleyin. Bulunduğunuz yerleri terk edin. Güvenli alanlara kaçın dediniz mi? Demediniz mi?Yine Sultaniye Mahalle’mizin köy kahvesinde Cumhurbaşkanımız için Recep Tayyip Erdoğan’ı idam edeceğiz, sallandıracağız dediniz mi? Demediniz mi? Yine size sesleniyorum oğlunuz Üsteğmen Furkan Uğur FETÖ dolayısıyla ordudan ihraç edildi mi? Edilmedi mi? Yine İyi Parti yetkilerine soruyorum. İlçe basınımızda çıkan haberlere göre Demokrat Parti’den aday olan Ergün Koç’un ve arkadaşlarının ifadesine göre Ergün Koç’un adaylıktan çekilmesi için para, makam ve mevki teklifi sizin tarafınızdan yapıldı mı? Yapılmadı mı? Erdem Uğur yine sana son sorum FETÖ’cü müsün değil misin? Bunu açıklar mısın” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:28
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