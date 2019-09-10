0553 313 94 23

Başkan Özkan Altun: ”Çocuklarımız için çalışmalarımız devam edecek”

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Sıvgın mahallesini ziyaret etti.

10 Eylül 2019 Salı 10:48
Başkan Özkan Altun: ”Çocuklarımız için çalışmalarımız devam edecek”

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Sıvgın mahallesini ziyaret etti. Üsten ailesine taziye dileklerini ileten Başkan Altun Mahalle ilkokulunda incelemelerde bulundu.


Mahalle Muhtarı Mustafa Memiş ve belediye teknik ekibi ile mahalle ilkokulunda yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Altun, " Gönüllülerimiz tarafından okul binamızda yapılan bakım ve tefrişatın ardından bizde Bünyan Belediyesi olarak okul bahçesini düzenliyor yeni bir peyzaj çalışması yapıyoruz."dedi.


Başkan Altun, “Hayırseverlerimiz ve gönüllü kardeşlerimiz okulumuzun iç tefrişatını yaptı. Öğrencilerin kullanacakları kalem, kağıt ve bütün kırtasiye malzemeleri hepsini hazırladılar. Onlara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Muhtarımızın isteği üzerine biz de çevre düzenlemesini yapıyoruz. İnşallah burada oyun parkları, kamelyaları ve peyzaj çalışmaları ile güzel bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Yavrularımız güle güle kullansınlar. Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Kurumlarımızla birlikte benzer çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.


Mahalle Muhtarı Mustafa Memiş ise Başkan Altun ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Hava Kuvvetleri personelinin Trump'ın otelinde konaklaması tartışma yarattı
    1. ABD Hava Kuvvetleri personelinin..
    2. Robotlar 2030 yılına kadar Rusların..
    3. İstanbul’da okul önleri ve parklarda..
    4. 39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran..
    5. (Özel) Sarıyer’de polis ekiplerini..
    6. Yunanistan'da peş peşe depremler
    7. Balıkesir’de kaçak etil alkol..
    8. Yaşlı kadına Haluk Levent sahip çıktı
    9. "Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik"
    10. Genç girişimci otantik "Frig kayığı"..
    11. Sahipsiz kalan takıma gençler sahip..
    12. İnsanların yapmadığını köpek yaptı
    13. Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı
    14. Lavrov gelecek ay Irak yolcusu
    15. Giresun’da gökyüzü ve yıldızlar..
    16. Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO'da
    17. ABD'yi tehdit ettiler: Savaş yemini..
    18. 146 milyon kitap ücretsiz dağıtıldı
    19. Bahçesaray kaymakamı Öztabak, öğretmen..
    20. MÜRGEMER’den milli teknoloji hamlesine..
    21. Ticaret’ten burs yağmuru!
    22. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    23. Büyükçekmece’de EYOP kurs kayıtları..
    24. Muratpaşa’da mahalleler sıcak asfaltla..
    25. Asya borsaları
    26. Başkan Palancıoğlu: “İstikbali parlak..
    27. Seçer: “İşçi çıkarmalar devam eder”
    28. Talas’tan Ardıç’a Hizmet Çıkarması
    29. Yeşilçam’ın usta oyuncularından..
    30. 10 yaşındaki Naz gerçeği aratmayan..
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!