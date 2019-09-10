Başkan Özkan Altun: ”Çocuklarımız için çalışmalarımız devam edecek”

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Sıvgın mahallesini ziyaret etti. Üsten ailesine taziye dileklerini ileten Başkan Altun Mahalle ilkokulunda incelemelerde bulundu.

Mahalle Muhtarı Mustafa Memiş ve belediye teknik ekibi ile mahalle ilkokulunda yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Altun, " Gönüllülerimiz tarafından okul binamızda yapılan bakım ve tefrişatın ardından bizde Bünyan Belediyesi olarak okul bahçesini düzenliyor yeni bir peyzaj çalışması yapıyoruz."dedi.

Başkan Altun, “Hayırseverlerimiz ve gönüllü kardeşlerimiz okulumuzun iç tefrişatını yaptı. Öğrencilerin kullanacakları kalem, kağıt ve bütün kırtasiye malzemeleri hepsini hazırladılar. Onlara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Muhtarımızın isteği üzerine biz de çevre düzenlemesini yapıyoruz. İnşallah burada oyun parkları, kamelyaları ve peyzaj çalışmaları ile güzel bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Yavrularımız güle güle kullansınlar. Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Kurumlarımızla birlikte benzer çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Mustafa Memiş ise Başkan Altun ve emeği geçenlere teşekkür etti.