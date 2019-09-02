Başkan Özdoğan’ın acı günü Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın dayısı Esat Hötelek hayatını kaybetti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın dayısı Esat Hötelek hayatını kaybetti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın dayısı, Hacılar Genç İşadamları Derneği Başkanı Fatih Erkan’ın kayınbabası Esat Hötelek, 59 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hötelek’in cenaze namazı Hacılar Camikebir’de öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Hötelek’in cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Hacılar Belediyesi meclis üyeleri, Hötelek’in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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