Belediye Başkanı Emrah Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bilgiyi hikmetle yoğuran, sabır, şefkat ve fedakârlıkla insanı geleceğe hazırlayan öğretmenlik; karşılığı hiçbir maddi ölçüyle tartılamayacak kadar mukaddes ve saygın bir meslektir. Öğretmenlerimiz, yalnızca ders anlatan değil; dokunduğu her yürekte bir ufuk açan, toplumun yarınlarını ilmek ilmek işleyen gönül mimarlarıdır.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928 tarihinde ‘Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ unvanının tevdi edilişinin yıl dönümünde, bu kutlu meşaleyi aynı heyecan ve inançla taşıyan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla tebrik ediyorum.

En kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi; vatanına, milletine, bayrağına bağlı, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, aynı zamanda çağın gerektirdiği bilim ve teknolojiyle donanmış bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimiz, güçlü Türkiye’nin ve aydınlık yarınlarımızın en sağlam teminatıdır.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler! Yeni nesil, sizin Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' sözüyle, bir milletin kaderini şekillendiren asıl gücün öğretmenlerimizin emeği ve gayreti olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Ne var ki cehalet karanlığını aydınlatmak için çıktıkları bu mukaddes yolculukta, kaleminden ve vatan sevgisinden başka hiçbir gücü olmayan nice kahraman eğitimcimizi hain terör saldırılarında toprağa verdik. Şenay Aybüke Yalçın’dan Necmettin Yılmaz’a, Neşe Alten’den adını milletimizin kalbine nakşettiğimiz tüm şehit öğretmenlerimize kadar her bir eğitim neferimiz, ay yıldızlı al bayrağımızın dalgalandığı her karış vatan toprağında ilim ışığını yayarken şehadet mertebesine ulaştı. Onların tertemiz mirasları, yetiştirdikleri nesillerin adımlarında ve milletimizin dualarında sonsuza dek yaşayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Niğde’mizde ve ülkemizin dört bir köşesinde büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin, ömrünü eğitime adamış emekli hocalarımızın ve göreve hazırlanmakta olan genç öğretmen adaylarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyor; sağlık, huzur ve başarı dolu nice yıllar diliyorum."