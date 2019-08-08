Havza Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan park ve bahçelerde bakım çalışmalarına başlandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Havza Belediyesi Park Bahçe Şefliği tarafından ilçe merkezinde bulunan park ve bahçelerde bulunan bak, kamelya ve bitkilerin bakımları ile temizlikleri yapılıyor.

Havzanın termal turizm merkezi olan İmaret Mahallesi’nde yapılan bakım ve yenileme çalışmalarının önemli olduğuna değinen İmaret Mahallesi Muhtarı Haşmet Sungurtekin Başkan Özdemir’e teşekkür etti.

Sungurtekin bölgenin turizm alanı olmasından dolayı ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, “İlçemize misafir gelenlerin çoğunluğu bu bölgede konaklıyor. Buraların temiz ve bakımlı olması bu yüzden çok önemli. Parkımızda yıpranan bank ve kamelyalara bakım yapılarak temizlendi. Sayın Başkanımız Sebahattin Özdemir’e bölge esnafımız, mahalle sakinlerimiz ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.