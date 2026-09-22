Diyanet, umre turlarında Aile Yılı hediyesi verecek
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile Yılı'na özel aralık sonuna kadar düzenlenecek umre turlarına katılacaklara ilave 2 gün ücretsiz konaklama hediyesi verecek. Başvurular il ve ilçe müftülükleri üzerinden yapılabilecek.
Diyanet, Aile Yılı'na özel umre turlarına katılacaklara ilave 2 gün konaklama hediyesi verecek. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, aralık sonuna kadar umre turlarına katılacak ailelere Mekke'de 2 gün ilave ücretsiz konaklama hizmeti sunulacak.
Başvurular il ve ilçe müftülükleri üzerinden yapılacak.