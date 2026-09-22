  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Adliyeye sevk edildiler Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Aradaki fark tam 15 puana çıktı Saldırıyı Husiler mi düzenledi? Yemen’de pazarda büyük patlama! İran Meclis Başkanı Kalibaf’dan rest: Trump gücünü bize dayatamaz İsveçli vatandaş satır satır ifşa etti! 1800’lü yıllardan kalma İncil’de Filistin var, İşgalci İsrail yok İşgalci İsrail lobisi ayağa kalktı: Soykırımı eleştiren Eralp’e siyonist kampanya Dünya barışı işte bu hastalıklı zihniyetin esiri! Netanyahu’nun kirli çamaşırları dünya gündeminde! ‘Dünya 5’ten büyüktür’ bizi bitirir: İsrail’de Erdoğan paniği! Dolandırıcılar şimdi de köylülere musallat oldu! Sahte imzalarla arsa vurgunu Başsavcılık harekete geçti! Okul saldırısı sonrası dijital provokatörler işbaşında
İSLAM Diyanet, umre turlarında Aile Yılı hediyesi verecek
İSLAM

Diyanet, umre turlarında Aile Yılı hediyesi verecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Diyanet, umre turlarında Aile Yılı hediyesi verecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile Yılı'na özel aralık sonuna kadar düzenlenecek umre turlarına katılacaklara ilave 2 gün ücretsiz konaklama hediyesi verecek. Başvurular il ve ilçe müftülükleri üzerinden yapılabilecek.

Diyanet, Aile Yılı'na özel umre turlarına katılacaklara ilave 2 gün konaklama hediyesi verecek. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, aralık sonuna kadar umre turlarına katılacak ailelere Mekke'de 2 gün ilave ücretsiz konaklama hizmeti sunulacak.

Başvurular il ve ilçe müftülükleri üzerinden yapılacak.

Arpaguş’tan Mevlit Gecesi mesajı
Arpaguş’tan Mevlit Gecesi mesajı

Gündem

Arpaguş’tan Mevlit Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u kabul etti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u kabul etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23