Samsun'da şüpheli ölüm: 3 çocuk babası evinde vurulmuş bulundu!
Samsun’un Kavak ilçeside evinde silahla vurulmuş halde bulunan 49 yaşındaki Levent Gürpınar'ın şüpheli ölümüyle ilgili savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.
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Samsun’un Kavak ilçeside evinde silahla vurulmuş halde bulunan 49 yaşındaki Levent Gürpınar'ın şüpheli ölümüyle ilgili savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Yaşaroğlu Mahallesi Ildır Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesi duyan yakınları eve gitti.
İkamete giren yakınları, Levent Gürpınar'ı(49) silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlatıldı.
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