Başkan Özdemir İSO heyetine Niğde'nin yatırım potansiyelini anlattı

Bu kapsamda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türkiye sanayisinin kalbi konumundaki İstanbul Sanayi Odası (İSO) heyetini ağırladı.

Gerçekleşen buluşmada; İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ve beraberindeki İSO temsilcileri yer aldı.



SANAYİCİLER İÇİN YENİ CAZİBE MERKEZİ NİĞDE 2. OSB

Ziyaretin ana gündem maddesini, Niğde’nin sanayi altyapısı ve yatırımcılara sunduğu stratejik avantajlar oluşturdu. İstanbul Sanayi Odası heyetinin, başta yapımı devam eden Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olmak üzere, sanayiciler açısından büyük cazibe taşıyan yatırım alanlarını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak amacıyla şehre geldi.

"ŞEHRİMİZE YATIRIM ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Niğde’mizi tanıtmaya, şehrimize yeni yatırımlar ve istihdam alanları çekmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün, ülkemizin sanayi üretimine yön veren İstanbul Sanayi Odası’nın çok kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan’ı, Meclis Başkanı Sayın Ender Yılmaz’ı ve beraberindeki İSO temsilcilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.

Üretim potansiyeli yüksek olan Niğde 2. Organize Sanayi Bölgemiz başta olmak üzere, sanayicilerimiz için birer fırsat kapısı olan cazip bölgelerimizi kendilerine aktardık. Kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri ve şehrimize gösterdikleri yakın ilgi için çok teşekkür ediyorum. Buluşmanın Niğde’mizin sanayisine, üretimine ve geleceğine hayırlar getirmesini temenni ediyorum."