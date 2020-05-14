Başkan Özcan çiftçilerin gününü kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı.

başkan Özcan, çiftçilerin emek yoğun bir şekilde toprağı işleyerek insanoğlunun yaşam kalitesini artıran, yaşam süresini uzatan büyük bir sorumluluğun altında olduklarını söyledi.

Özcan; "Toprağı işleyen çiftçilerimizin, üretimin sürekliliğinin daim olduğu tarımın; ülkemizde çok büyük ekonomik, sosyal ve stratejik bir önemi ve değeri var. Kalkınmanın yolunun tarımdan geçtiği ülkemizde, çiftçimizi güçlendirmek yerel yönetimler olarak bizlerin asli görevi. Bu nedenle Naz-Koop’u kurarak birbiriyle bağıntılı tüm tarım ve çiftçi kooperatiflerimizi besleyecek ve güçlendirecek bir atılımı gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu tarafından 1984 yılında alınan bir kararla kutlanan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayan Özcan, çiftçilerin baharın yaza dönüştüğü, toprağın ekinlerle bezenip bütün cömertliğini göstermeye başladığı bu günlerde, bol ve bereketli bir hasat yılı geçirmelerini dilediğini ifade etti.