Başkan Orkan’dan muhtarlara ziyaret

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilçede bulunan mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, sorunlarını dinleyerek, ihtiyaçları mahallenin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmek için sık sık mahalle muhtarları başta olmak üzere vatandaş ve esnaflarla bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, mahalle muhtarlarını ziyaret ediyor. Ziyaretlerinde muhtarların sorun ve ihtiyaçlarını tespit eden Başkan Orkan, belediye çalışmalarını da inceliyor. Muhtarların taleplerini dinleyerek sohbet eden Başkan Orkan, Karesi’nin yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması noktasında bu tür ziyaretleri önemsediklerini ifade etti. Mahalle kültürüne önem verdiklerini söyleyen Orkan, Karesi’nin her mahallesini daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini söyledi.

Ziyaretlerine Üçpınar Mahallesinden başlayan Başkan Orkan, muhtar Mehmet Kas ile Karesi Belediyesi tarafından sürdürülen kilit parke döşeme çalışmalarını inceleyerek birim yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Orkan daha sonra 1. Sakarya Mahallesi Muhtarı İhsan Tonga, Kuvayi Milliye Mahallesi Muhtarı Hanife Güneş ve ertesi gün ise Toygar Mahallesi Muhtarı Osman Köse’yi ziyaret etti. Başkan Orkan Kocaavşar Mahallesi Muhtarı Şaban Aygören’i de belediyede ağırlayarak görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Orkan, "Daha yaşanabilir Karesi için çalışıyoruz"

Ziyaretlerde muhtarlar ile mahallelerin talep ve ihtiyaçlarını belirlediklerini, istişarelerde bulunduklarını söyleyen Başkan Orkan, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayacak, Karesi’mizin her bir mahallesini daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Hedefimiz her mahallemize eşit hizmeti sunabilmek. Bu hizmetleri yerine getirirken vatandaşlarımızın, vatandaşlarımız özelinde mahalle muhtarlarımızın görüşlerini önemsiyoruz, bu kapsamda sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın istekleri bizim için önemli” dedi.