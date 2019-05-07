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Başkan Orhan, yaşlı ve hastalara moral veriyor

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, hasta ziyaretlerini sürdürüyor.

07 Mayıs 2019 Salı 23:06
Başkan Orhan, yaşlı ve hastalara moral veriyor

İlçede yaşayan yaşlı ve hastaları her fırsatta evlerinde ziyaret eden Başkan Orhan, onlara yalnız olmadıklarını hissettirerek moral desteğinde bulunuyor. Başkan Orhan, son olarak Aziziye ilçesinde esnaflık yapan ve geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirerek tedavi altına alınan Vedat Turcan’ı evinde ziyaret etti. Turcan ile yakından ilgilenen Başkan Orhan, hasta yakınlarıyla da sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Hasta ziyaretinin kültürümüzde önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Orhan; “İlçemizde gerek hastanelerde tedavi gören gerekse tedavisine evinde devam eden hastalarımızı ziyaret ediyoruz ve her şartta onların yanında olduğumuz mesajını veriyoruz. İnsan olarak biliyoruz ki: hasta olduğumuz dönemler en fazla desteğe, morale ve sohbete ihtiyacımız olan anlardır. Bu anlamda bir aile kurumu mantığıyla hareket ederek, hastalarımızı ve yaşlılarımızı ziyareti ihmal etmiyoruz. Fiziki anlamda kalitesini yükselttiğimiz hizmetleri gönüllere de götürmek gerektiğinin bilincindeyiz. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 23:06
  1. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan

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