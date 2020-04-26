  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Oral, Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümünü andı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

2020-04-26 10:20:04 -
Başkan Oral, Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümünü andı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümünde şehit ve gazileri; rahmet, minnet ve saygıyla andı.


Başkan Oral, 105 yıl önce Çanakkale’yi denizden geçemeyeceğini anlayan müttefik kuvvetlerin karadan bir çıkarma yaparak Çanakkale Kara Savaşları’nı başlattığını hatırlatarak, “8.5 ay süren savaş Türk Milleti’nin diriliş noktası olmuştur” dedi.


Çanakkale Zaferlerinin bir diriliş, Türk’ün geri dönüşü olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Çanakkale Kara Harekatı’nın 105’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı