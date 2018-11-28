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"Başkan olursam Rize'nin üstünü kapayacağım"

Rize Bağımsız Belediye Başkan Adayı Adnan Aydın, önümüzdeki yerel seçimlerde başkan seçilmesi durumunda, yağışlı bir bölge olduğu için Rize'nin üstünü kapatacağını söyledi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:52
"Başkan olursam Rize'nin üstünü kapayacağım"

2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde Rize'den bağımsız belediye başkan adayı çıkan Adnan Aydın, seçim vaadiyle adeta gündem oluşturdu.

Rize'nin yağışlı bölge olduğunu ifade eden Aydın, yerel seçimlerde belediye başkanı olması durumunda Rize'nin üstünü kapatacağını söyledi. Haberlere konu olan görüntüleri kaydeden kişinin, "Açılır kapanır sistem mi yapacağız?" sorusuna da cevap veren Aydın, "Farketmez" dedi.

"Sigara içenler Of'a gitsin"

Rize Bağımsız Belediye Başkan Adayı Aydın'ın sigara içenlere ise ilginç bir çözümü var. Sigara içenler ne yapacak diye gelen soruya Aydın, ''Dışarı gitsinler, Of'a gitsinler'' yanıtını verdi.

Bağımsız Belediye Başkan Adayı halk ile de temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:52
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