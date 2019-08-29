Başkan Ölçek’ten Troya Müzesi açıklaması

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Troya Müzesinin Time dergisi tarafından ’Dünyanın en harika 100 yeri’ listesine girmesi sebebiyle bir açıklama yaptı.

"Homeros’un İlyada destanı ile tarihe geçmiş Troas bölgesinde iz bırakan ve 5 bin 500 yıllık eserlerin sergilendiği Troya Müzesi, Time dergisinin hazırladığı ’Dünyanın en harika 100 yeri’ listesinde Türkiye’den seçilen tek yer olarak yerini aldı sözleriyle açıklamasına başlayan Başkan Ölçek, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarının gurur projeleri arasında yer alan ve açılışı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Troya Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin kısa sürede ilgi duyduğu yer olmuştur.

Geçtiğimiz 2018 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığımız; Grup başkanvekilimiz, milletvekilimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile 2018 yılını Troia yılı olarak ilan edilmiştir. Bu ilanın ardından müze dünyada ses getiren dev bir proje halini almıştır. Yurt dışında bulunan Troia hazinelerinin de ait olduğu müzemize gelmesi en büyük dileğimiz olup bu müzenin Çanakkale’mize ve tüm dünyaya kazandırılmasında emeği geçen başta Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ve Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım."