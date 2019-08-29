0553 313 94 23

Başkan Ölçek’ten Troya Müzesi açıklaması

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Troya Müzesinin Time dergisi tarafından ’Dünyanın en harika 100 yeri’ listesine girmesi sebebiyle bir açıklama yaptı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
Başkan Ölçek’ten Troya Müzesi açıklaması

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Troya Müzesinin Time dergisi tarafından ’Dünyanın en harika 100 yeri’ listesine girmesi sebebiyle bir açıklama yaptı.


"Homeros’un İlyada destanı ile tarihe geçmiş Troas bölgesinde iz bırakan ve 5 bin 500 yıllık eserlerin sergilendiği Troya Müzesi, Time dergisinin hazırladığı ’Dünyanın en harika 100 yeri’ listesinde Türkiye’den seçilen tek yer olarak yerini aldı sözleriyle açıklamasına başlayan Başkan Ölçek, konuyla ilgili şunları kaydetti:


"AK Parti iktidarının gurur projeleri arasında yer alan ve açılışı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Troya Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin kısa sürede ilgi duyduğu yer olmuştur.


Geçtiğimiz 2018 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığımız; Grup başkanvekilimiz, milletvekilimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile 2018 yılını Troia yılı olarak ilan edilmiştir. Bu ilanın ardından müze dünyada ses getiren dev bir proje halini almıştır. Yurt dışında bulunan Troia hazinelerinin de ait olduğu müzemize gelmesi en büyük dileğimiz olup bu müzenin Çanakkale’mize ve tüm dünyaya kazandırılmasında emeği geçen başta Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ve Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
  1. sergi
  2. doğa
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Muğla'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Dünyanın en iyi drift pilotları..
    3. Adana’da hükümlüler 45 ton atık topladı
    4. KMÜ, yeni öğrencilerini bekliyor
    5. AİÇÜ’de BESYO sınavları canlı..
    6. Ricardo Quaresma kimdir? Ricardo..
    7. Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
    8. Başkan Bozkurt’un 30 Ağustos mesajı
    9. Hanımeli Pazarı’na büyük ilgi
    10. KONESOB Başkanı Karabacak: "Şanlı..
    11. Bakan Kasapoğlu: “Sonuçlar internet..
    12. Eleşkirt’te memur ve işçiler parke..
    13. TÜRKAV yönetiminden MHP’ye ziyaret
    14. Kütüphane sokağa indi
    15. Golbolde hedef Avrupa şampiyonluğu
    16. Yeni Malatyaspor’da Alanyaspor mesaisi..
    17. Gemlik’te korkutan yangın
    18. 2019 KPSS sınav sonuçları açıklandı!
    19. Başkan Ataç’ın 30 Ağustos mesajı
    20. Hanelerin ulaştırma harcamalarında..
    21. Kars’ta denetimli serbestlik..
    22. Karacoşkun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    23. Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan’da
    24. Kahramankazan TOKİ 334 konutları ne..
    25. Gary Medel, Bologna'da
    26. Bakan Pekcan "İhracat Ana Planı"nı..
    27. "Leyla için elimizden geleni yapacağız"
    28. Başkan Şahin’den Fenerbahçe Spor..
    29. Ordu’da 20 kilo kubar esrar ve 270 kök..
    30. Eşini çocuklarının gözleri önünde..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı