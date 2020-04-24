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Aktüel

Başkan Oktay, Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı’nı tek başına okudu

23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için akşam saat 21:00’de Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen İstiklal Marşı okuma etkinliğine Marmaris halkı büyük ilgi gösterdi.

2020-04-24 14:01:02 -
Başkan Oktay, Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı’nı tek başına okudu

23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için akşam saat 21:00’de Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen İstiklal Marşı okuma etkinliğine Marmaris halkı büyük ilgi gösterdi.


Balkonlara çıkan Marmarisliler coşkuyla İstiklal Marşı’nı söyledi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Atatürk Meydanı’nda İstiklal Marşı’nı okudu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle güvenlik görevlilerinin dışında kimsenin olmadığı Atatürk Anıtı önünde tek başına marşı okuyan Oktay, “Bize bu ülkeyi armağan eden büyük Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle anıyoruz” dedi.

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